Albert Vicens, exvicepresidente del Barça: "Lo mejor sería que nos mantuviéramos con Laporta; cuando se acabe el estadio, ya hablaremos de cambios"

Albert Vicens (Barcelona, 1952) compartió directiva con Joan Laporta desde 2003 a 2008 como vicepresidente primero y formó parte destacada también de la plataforma Elefant Blau, el órgano de oposición a Josep Lluís Núñez que presentó una moción de censura en 1998 a su presidencia. También participó en la candidatura de Marc Ingla en el 2010. Vicens, histórico del mundo editorial -hijo de Roser Rahola d'Espona, baronesa de Perpignan y fundadora de la editorial Vicens Vives, y del historiador Jaume Vicens Vives- fue presidente de la Cambra del Llibre de Catalunya.

El cuestionario

¿Qué balance hace del mandato de Laporta? Bueno, yo le pondría un siete. Obviamente, creo que bajo su mando se han hecho algunas cosas valientes, se ha reestructurado bien el equipo, y sin duda el gran triunfo ha sido el Camp Nou. Se tenía que hacer sí o sí, porque se nos había quedado anticuado, y ya llevábamos desde 2008 hablando de que había que rehacer el estadio; era cuestión de tiempo e iniciativa. Se puede discutir si se ha hecho bien o se ha hecho mal, o si se tendría que hacer mejor. Pero había que tirarlo adelante, y eso se ha hecho. Creo que los beneficios de este gran cambio se verán de aquí a unos años.

¿Continuidad o cambio? Yo creo que en este momento, que estamos en medio de todo, lo mejor sería que nos mantuviéramos con Laporta, que sigamos, y que cuando se acabe el estadio y se sepa exactamente cuál es la situación económica del club, entonces quizá ya podremos hablar de cambios. Yo soy de la opinión de que quizá esta será la última vez que se continuará con la antigua tónica. Tanto si gana Víctor Font como si lo hace Joan Laporta. será la última vez que los que ya estaban en el 2003 sigan llevando el club. Los otros dos candidatos que quedaron fuera [Marc Ciria y Xavier Vilajoana] son, obviamente, opciones de futuro, y seguramente pueden ser alternativas muy buenas más adelante.

¿Le preocupa el estado económico del club? Me preocupa y no me preocupa, porque nosotros cuando llegamos en 2003 estábamos hechos un desastre. Sin embargo, lo que me preocupa no es el estado económico, sino las consecuencias de no gestionar bien este estado económico. Yo desconozco exactamente los números, pero en cualquier caso el Barça ha estado siempre entre los cinco primeros clubs en ingresos, y en cualquier situación eso se debería poder reconducir.

¿Tiene que volver Messi al Barça? ¿Cuál debería ser su papel? Yo creo que Messi no se tendría que haber ido nunca del Barça. Pero, aparte de eso, tiene que volver, porque él ha demostrado siempre que, por encima de todo, es barcelonista y es un hombre que quiere tanto a Barcelona como a Catalunya. Quiere volver y creo que tiene los conocimientos suficientes para ocupar cualquier puesto en la dirección deportiva de este club.