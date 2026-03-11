Víctor Font: "Que Bartomeu me vote ni me perjudica ni me favorece"

A cuatro días de las elecciones a la presidencia del Barça, Víctor Font ha querido poner de nuevo sobre la mesa la parte social de su proyecto. "A pocos días de las elecciones es importantísimo que estas medidas queden claras: asiento fijo, 50%-75% de descuento, prioridad y transparencia en la lista de espera y 5.000 plazas en la grada de animación con un departamento de desplazamientos", recalcó el candidato a las elecciones que se celebran este domingo 15 de marzo. Sin embargo, el nombre propio no ha sido el del candidato. El expresidente azulgrana Josep Maria Bartomeu ha reconocido en una entrevista a la agencia Efe que le votará.

"Ni me perjudica ni me favorece. Todos los socios tienen derecho a votar. Seguro que hay 'laportistas' bien identificados que también nos votarán, del mismo modo que hay otros, como Joan Gaspart, que votará a Joan Laporta. Estamos contentos de que él, que ha sido uno de los máximos exponentes de cómo no se debe gestionar el club, lo vea así. Espero que haya una mayoría que vote a favor de la profesionalización y la modernización. Eso es lo que nos hará imparables".

Font mantiene su planteamiento de los comicios: el plebiscito. "Este domingo va de contrastar dos modelos muy opuestos de club. Además, en el modelo social hay un contraste espectacular. El expresidente y la junta que ha gobernado el club nos han explicado que la recuperación económica está más cerca, pero no podemos inscribir o fichar jugadoras. La recuperación económica depende de forma única del estadio: de los ingresos y de la explotación del nuevo Camp Nou. Nosotros lo vemos muy diferente. Creemos que es imprescindible que el modelo de recuperación no quite prioridad al socio. El compromiso de Nosaltres, a partir del próximo lunes, cuando tengamos el mandato de las urnas, es asegurar a los socios que se ha acabado eso de tener que recibir una notificación de dónde nos sentaremos. Tendremos un asiento fijo", enfatizó Font.

Descuentos

El candidato quiere poner al socio en el centro de la vida social del club y, por ello, priorizar y animar a los socios a asistir al Camp Nou. "La política de la junta que ha gobernado es que seguirá encareciendo los abonos. Nosotros reiteramos que todos aquellos socios y socias abonados que vayan a un mínimo del 80% de los partidos, la temporada siguiente tendrán un 50% de descuento del precio establecido antes de ir a Montjuïc. Si ese socio sigue siendo fiel y sigue asistiendo, pasará del 50% al 75%", afirmó el candidato. "El titular de abonado, al comienzo de cada temporada, podrá elegir a tres socios de su entorno para que sean los cuatro quienes contabilicen. Esto es posible con el plan económico que hemos explicado. Con el hecho de que los ingresos de los abonos tienen un peso relativamente pequeño en el plan de negocio, se hace viable esta propuesta y todas las demás que tenemos dentro del proyecto social", añadió.

Otro de los puntos que ha destacado Font es la larga lista de espera de socios que quieren convertirse en abonados. "15.400 socios y socias están en una lista opaca que genera desesperación. Los 5.000 primeros de esta lista tendrán abono de forma directa, y los demás tendrían acceso al precio medio que tienen los abonos", cuenta el candidato, que añade la multiplicación por 5 de la grada de animación en el Camp Nou. "Es el colectivo de socios y socias que han sufrido la criminalización de la grada de animación en casa. Multiplicaremos por cinco la grada de animación, que se está construyendo con la participación de todas las peñas de animación. Las partidas de gasto social incorporan una dotación presupuestaria para crear un departamento de desplazamientos", zanjó el líder de Nosaltres.