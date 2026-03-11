Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Joan Camprubí y su plataforma Som un Clam anuncian su apoyo a Víctor Font

La asociación que lidera Joan Camprubí remarca la necesidad de hacer un cambio de rumbo para el Barça

Joan Camprubí, líder de la plataforma Som un Clam.

Joan Camprubí, líder de la plataforma Som un Clam. / Jordi Cotrina

El Periódico

El Periódico

Barcelona
A cuatro días de las elecciones, los posicionamientos son claros. El último, el de la plataforma Som un Clam, liderada por Joan Camprubí, que ha dado su apoyo públicamente a Víctor Font a través de un comunicado este miércoles.

"Som un Clam lleva más de dos años recorriendo el territorio, realizando encuentros y escuchando a miles de socios y socias con un propósito claro: volver a poner al socio en el centro de la entidad, defender sus derechos y, por encima de todo, proteger al FC Barcelona del riesgo de convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva", empieza el escrito. "Durante los últimos meses, Som un Clam ha trabajado activamente para construir una candidatura unitaria y transversal, ejerciendo de puente entre precandidatos y figuras relevantes del entorno culé. Aunque esta unión formal no se ha materializado en una sola lista, la sintonía compartida nos ha confirmado que la necesidad de un cambio en la gestión del Club es un clamor absolutamente mayoritario que debe prevalecer por encima de cualquier interés particular", añaden.

Llamamiento

Ante el actual escenario electoral, Som un Clam ha querido hacer un llamamiento a la participación electoral masiva de cara a los comicios del domingo. "El Barça debe ser un ejemplo de democracia. A pesar de los obstáculos puestos por la junta saliente —convocando elecciones a mitad de temporada, el poco margen que ello implica y eliminando el voto por correo—, instamos a la masa social a una movilización histórica. La abstención es el voto de la continuidad; la participación es la clave del futuro", explica en el comunicado.

Además, Som un Clam ha pedido el "voto por el cambio real y profesional". "Pedimos el voto para recuperar el Club. Es necesaria una gestión profesionalizada que nos permita volver a ser la entidad más fuerte del mundo para tener, así, el mejor equipo del mundo. Un voto para defender la propiedad del Club en manos de los socios y para frenar la deriva opaca que ha marcado los últimos años. Por todo ello, Som un Clam anuncia su apoyo a la candidatura de ‘Nosaltres’, liderada por Víctor Font. Consideramos que, en estas elecciones, su propuesta representa el cambio estructural y el modelo de rigor que hemos defendido desde nuestra fundación. Animamos a toda la gente que nos ha apoyado durante este camino a movilizarse y a votar el próximo domingo 15 de marzo.

