Nathan Martin, el campeón de la maratón de Los Ángeles más ajustada de la historia

Será complicado que la maratón de este domingo en Barcelona supere el guion que Nathan Martin se inventó en Los Ángeles el pasado sábado. A falta de cinco millas para llegar a la meta, el entrenador de 36 años no se conformó con hacer una buena carrera, y apretó hasta que empezó a ver en la distancia la espalda del líder, Michael Kimani Kamau, de Kenia. Al ver que recortaba distancia a una velocidad asombrosa, se impulsó para intentar adelantarlo en el último tramo, y lo consiguió. El estadounidense tuvo que ser retirado en camilla tras un esfuerzo titánico que le valió para ganar la carrera más ajustada de la historia hollywoodiense. Una décima de segundo de diferencia para completar una remontada digna de cine y subir a lo más alto del podio.

Nathan Martin llegando a la meta un décima de segundo por delante de Michael Kimani Kamau. / lamarathon

Fue así como Martin, un humilde entrenador de Cross Country de secundaria y profesor sustituto en Jackson High School en Michigan, hizo historia al convertirse en el segundo ganador americano consecutivo en la maratón de Los Ángeles. Su perseverancia tuvo recompensa, pues pudo haberse conformado con acabar la carrera en segundo lugar, pero sacó fuerzas de donde tenía para terminar en 2 horas, 11 minutos y 18 segundos. No le valió para batir su marca personal, pero si para colgarse la medalla de oro y enviar un mensaje al mundo: "El éxito no está ligado a los resultados."

Historia de superación

Incluso después de protagonizar una de las carreras más impresionantes de todos los tiempos, Martin tuvo palabras para enmarcar sobre las vueltas que da la vida: "Se trata de luchar y de ver qué produce, mucho más que el resultado. Así es la vida en general." Al igual que su épica remontada acompañada de un foto finish para el recuerdo, Martin también encarna una historia de superación y mejoría personal. Como universitario solo competía en carreras de 5 kilómetros, hasta que un día su entrenador, Dante Ottolini, le convenció para que llevase al límite sus capacidades físicas y mentales en pruebas de mayor recorrido. Los resultados no tardaron en llegar, y ganó el campeonato nacional NAIA de 2013 en su primer intento: "Supongo que vio mi potencial aeróbico", expresó Martin.

Noticias relacionadas

Nada de esto hubiera sido posible sin la inestimable ayuda de su entrenador y la convicción de que podía superarse a sí mismo, pero tampoco sin la fortuna de que Kimani Kamau se desviara en su camino a la meta cuando lideraba la carrera con amplia ventaja. Convencido de que tenía la victoria en el bolsillo, el keniano se distrajo en las celebraciones con dos aficionados que habían invadido su trayectoria con banderas de su país, y empezó a seguir un vehículo que le hizo perder el rumbo. Cuando quiso recuperar el tiempo perdido ya era demasiado tarde. Sin el ritmo adecuado, vio como Martin le superaba para llevarse los 25.000 dólares del primer premio.