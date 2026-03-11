El 'factor Messi' agita las elecciones del Barça: el punto débil de Laporta y el sueño de Font

Horas antes de que los socios del Barça elijan al futuro presidente en las votaciones de este domingo, Leo Messi jugará contra el Charlotte en la Liga MLS. Será un partido más con el Inter Miami, su equipo desde junio de 2023. El astro argentino no se ha pronunciado en todo el proceso electoral ni tiene previsto hacerlo, pero sigue presente en la cabeza de todos los culés. Es un factor decisivo para socios, candidatos y directivas, como lo fue sobre el césped, donde redefinió la historia del club con un impacto inigualable.

Se acerca el gran día de las elecciones y todos los candidatos (y precandidatos) han utilizado el nombre de Messi en una u otra dirección. El mejor jugador de la historia del Barça ha preferido mantenerse al margen. "Leo no ha participado ni va a participar en las elecciones. Ni activa, ni pasivamente. Nada de nada. La posición es que no hay posición", comentan fuentes cercanas al jugador a EL PERIÓDICO.

La visita sorpresa

Se trata de un silencio por responsabilidad, consciente de que su palabra siempre es determinante. Basta con recordar su visita sorpresa a Barcelona el pasado noviembre, cuando se plantó en la medianoche de un domingo en el Camp Nou con mensaje incluido en sus redes, acompañado de fotografías de ese icónico momento: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo".

Leo Messi, en visita al Camp Nou del pasado noviembre. / Instagram Leo Messi

La repercusión de aquellas palabras fue tremenda y la nostalgia se apoderó de muchos culés que disfrutaron de la leyenda que abandonó el club azulgrana en agosto de 2021 después de 778 partidos en 17 temporadas con el primer equipo del Barça, resumidas con 672 goles, 305 asistencias y 35 títulos, entre ellos 10 Ligas, 4 Champions y 3 Mundial de Clubs.

La carta más preciada

Messi se convirtió en el símbolo del éxito en el Barça y en todo el mundo, lo que también repercutió obviamente en los procesos electorales. En 2015 la candidatura de Josep Maria Bartomeu se vio reforzada por el triplete del equipo que conquistó la Champions ante la Juventus con un Messi claramente identificado con el proyecto. Seis años después, en 2021, el contexto cambió por completo. En un momento de crisis económica y deportiva, Joan Laporta supo capitalizar su buena relación con el astro y deslizó que su renovación solo sería posible si se llevaba el triunfo en las urnas.

Neymar, Mbappé y Messi, el antiguo tridente del PSG. / EP

Laporta ganó, pero Messi se marchó a París. Las promesas del presidente no se cumplieron y todo se justificó por las limitaciones económicas de la entidad. Muchos socios se sintieron engañados en una salida traumática que siempre será recordada. El factor Messi sigue muy presente ahora y ya ha convulsionado el proceso actual en una guerra en la que el expresidente tiene poco que ganar. Sabe que es su punto débil, su agujero negro, mientras Víctor Font sueña con la carta más preciada y ha encontrado en Xavi Hernández un aliado perfecto para agregar munición.

Cruce de reproches

El exjugador y extécnico azulgrana ha acusado a Laporta de vetar el retorno de Messi tras proclamarse campeón del mundo con Argentina. En una entrevista con La Vanguardia explicó que "Leo estaba fichado", pero Laporta lo tiró "todo para atrás" porque si volvía le iba "a hacer la guerra" y no se lo podía permitir. Javier Tebas, presidente de LaLiga, negó que su organismo autorizara esa operación, mientras el expresidente azulgrana cargó la responsabilidad en Jorge Messi, el padre del astro que llevó la negociación, que se decantó por Miami porque un regreso a Barcelona supondría "demasiada presión". "Y aquí paz y después gloria. Introducir esto ahora lo único que hace es ensuciar las elecciones", soltó Laporta en la Cope.

Leo Messi celebra uno de sus goles con el Inter Miami. / EFE

El expresidente reconoce que la "la relación está perjudicada" y el argentino incluso le negó el saludo en la gala del Balón de Oro de 2023, pero prefiere centrarse en otras cuestiones que "no desvíen la atención" de lo importante. En pleno fango, Font no ha dudado en otorgarse a sí mismo la carta de Messi, "amigo de Xavi", asegurando que lo primero que hará si gana las elecciones es llamar al campeón rosarino.

Estatua y homenaje

Los planes de futuro de ambos candidatos también tienen presente al argentino. A Laporta le encanta decir que Messi merece una estatua junto al Camp Nou "como la de Kubala y Cruyff", pero aún sigue pendiente ese partido de homenaje reservado, según el expresidente, para cuando esté completamente acabado el Camp Nou con 105.000 espectadores.

Víctor Font, en la presentación de su Projecte Messi. / NOSALTRES

Font ha hurgado en esa "herida sentimental" y recuerda la "mentira"” de 2021 como punto de origen en la ruptura entre Messi y Laporta, a quien acusa de improvisar sin un proyecto claro. El empresario de Granollers sí expuso con todo tipo de detalles su 'plan Messi'. Lo hizo, incluso, antes de presentar las firmas y ser reconocido como candidato. "La única manera de que Messi se pueda despedir como él y el Barça se merecen es si Laporta no gobierna a partir del 16 de marzo", proclamó Font, que resume su propuesta en tres ejes: presidencia de honor, una marca comercial común y un último baile con la elástica azulgrana.

La comparación con Jordan

En el ámbito institucional, el candidato recuperaría el cargo que ya ocupó brevemente Johan Cruyff, esa presidencia de honor que "reforzaría al club y nos permitiría llegar a partes del mundo en que su figura es más fuerte que el Barcelona".

En la parcela comercial, apuesta por una alianza similar a la de Michael Jordan con Nike, con nuevas líneas de negocio que podían convertir esa marca Messi-Barça en "la más fuerte de la industria del deporte". En la propuesta deportiva, finalmente, Font desea una despedida sobre el césped del jugador y apunta a enero de 2027 como primera ventana posible.