El Comité de Apelación de la Federació Catalana desestima el recurso de Ciria para ser candidato a las elecciones del Barça

El Comité de Apelación de la Federació Catalana de Futbol decidió este miércoles desestimar el recurso de Marc Ciria para poder ser candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. El financiero, cuya candidatura ya fue rechazada por la Junta Electoral del club azulgrana tras no obtener las firmas válidas suficientes para continuar con el proceso, no podrá participar así en la votación del próximo domingo 15 de marzo.

Ciria se había quedado con 2.247 firmas válidas, a solo 90 del mínimo exigido. Un total del 20,97% de las entregadas no eran válidas. Y pretendía que el Comité de Apelación pudiera dar por buenos, al menos, esos 90 avales pese a los defectos de forma que presentaban. El Comité de Apelación, en cualquier caso, apunta que Ciria aún puede acudir, si así lo considera, al Tribunal Català de l'Esport.

El órgano presidido por Ignasi Maeso i Vidal apunta en su resolución que la precandidatura de Ciria ha "incumplido los requisitos estatutarios" en la entrega de los apoyos: "Estos requisitos tienen un carácter constitutivo, es decir, si no se cumplen, la papeleta no puede ser validada".

"Falta de garantías"

En sus conclusiones, el Comité también advierte que en las papeletas entregadas por el equipo de Ciria existe "dificultad de verificación y falta de garantías en las firmas". "Las irregularidades en los datos dificultan la comprobación por parte de la Junta Electoral, y no garantizaban que el apoyo se hubiera prestado con pleno conocimiento y los datos correctos".

También afirma el Comité de Apelación de la FCF que la Junta Electoral no se ha extralimitado en sus funciones, y que no ha aplicado "criterios más restrictivos" que los que se indican en los Estatutos del club azulgrana. "Los ha aplicado de manera literal y coherente".

En otro de los puntos de la resolución, el Comité indica que deben mantenerse la "protección de los principios del proceso electoral", con "seguridad jurídica, igualdad entre candidatos y transparencia". Asimismo, niega a Ciria que tenga que aplicar "una interpretación flexible, propia del derecho electoral público" en cuanto al proceso de recogida y entrega de firmas. "Las elecciones de una entidad privada como el Barça se rigen por sus Estatutos, no por las normas del derecho público electoral".

Joan Laporta y Víctor Font, pues, serán los dos únicos candidatos que concurran a las elecciones del próximo domingo, quedándose fuera de la carrera electoral Marc Ciria y Xavier Vilajoana.