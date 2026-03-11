Vingegaard pulveriza la París-Niza tras el abandono de Ayuso

Jonas Vingegaard pulverizó la París-Niza a la cuarta etapa en un miércoles infernal, de viento, lluvia y caídas como la de Juan Ayuso, que vestía de amarillo, que corría con la ilusión de ser el líder de la carrera, que controlaba la situación, pero que sufrió un duro accidente cuando quedaban 47 kilómetros para la meta.

La desdicha del ciclismo, el espejo que se rompe… cuando no hay fuerzas para seguir y sí mucho dolor. Por más que lo intentase, Ayuso no tuvo otra opción que sucumbir y subir a la ambulancia vestido de amarillo. Qué duro es caer vistiendo esta prenda, aunque sea la París-Niza y no el Tour.

Hace un año, en otro día de perros, Vingegaard se fue al suelo y llegó a la meta con la mano izquierda fastidiada, sin poderla colocar sobre el manillar. Nunca se contó hasta dónde llegó la gravedad de la lesión, pero lo cierto es que renunció a la Volta (se disputa a partir del día 23) y no corrió nada hasta el mes de junio cuando retornó a la competición en el Dauphiné (este año se denomina Tour de Auvergne-Rhône-Alpes, algo complicado para los que no son francófonos).

Así de malvadas son las caídas que se producen al inicio de temporada cuando se estropean los programas de preparación que pueden fastidiar hasta el propio Tour. En 2023, Tadej Pogacar se fracturó la muñeca izquierda en la Lieja-Bastoña-Lieja (se celebra el 26 de abril) y llegó tan mermado a la ronda francesa que le costó la victoria.

Los planes de entrenamiento son muy minuciosos; concentraciones en altitud, sesiones sobre la bici estructuradas al milímetro y dieta con lo que cualquier contratiempo es muy complicado de reestructurar. El propio Vingegaard se accidentó en febrero mientras entrenaba por la sierra de Málaga y tuvo que renunciar al UAE Tour, donde iniciaba el curso. Cambió de planes y vino a la París-Niza, por lo menos con tiempo suficiente para cubrir la competición que lo debe conducir hasta el Giro (empieza el 8 de mayo en Bulgaria).

El mejor sin Pogacar

Una vez más, al margen del accidente de Ayuso, Vingegaard volvió a evidenciar lo que se lleva viendo desde 2021 con algunas excepciones importantes como fueron los Tours de 2022 y 2023. Sino está Pogacar en acción es él quien gana todas las carreras, tal cual sucedió en la Vuelta, disputada entre los incidentes por la presencia del desaparecido equipo de Israel.

La París-Niza no ha sido la excepción y muy difíciles, salvo accidente no deseado, se le tienen que poner las cosas para no ganar el domingo la carrera en la capital de la Costa Azul teniendo en cuenta que el único que parecía preparado para enturbiar la victoria del danés era Ayuso

De hecho, Vingegaard aprovechó la valiente estrategia del Red Bull (tres ciclistas entre los cuatro primeros con Daniel Martínez segundo de la general) para seguir la ofensiva del equipo alemán mientras unos caían (aparte de Ayuso, el británico Oscar Onley y el estadounidense Brandon McNulty), otros sucumbían entre cortes del pelotón (Kévin Vauquelin) y el resto de ciclistas iba llegando a la cima de Uchon de uno en uno lo que reflejó la tremenda dureza del día.

Cuatro etapas

El hecho es que quedan cuatro días de competición, media montaña salvo la llegada en alto del sábado, y todo lo tiene de cara Vingegaard para añadir la París-Niza a su palmarés: el ciclista colombiano Martínez es el segundo de la general, aunque distanciado a 52 segundos, pero el tercero (el alemán Georg Steinhauser) está ya a 3.20 minutos, una brutalidad.

En la Tirreno-Adriático (la tercera etapa marcada también por la lluvia) finalizó al esprint con el triunfo del corredor danés Tobias Lund Adresen y con Isaac del Toro en la primera plaza de la clasificación general.