Caída y abandono de Juan Ayuso en la París-Niza

Juan Ayuso ha tenido que abandonar la París-Niza durante la disputa de la cuarta etapa. El ciclista español llevaba el jersey amarillo como líder de la carrera francesa después de la contrarreloj por equipos celebrada el martes. El corredor del Lidl Trek ha sido trasladado en ambulancia. El accidente se ha producido a 47 kilómetros de la llegada.

La cuarta etapa, que se disputa bajo unas condiciones metereológicas muy duras está siendo marcada por las caídas de muchos corredores, cortes a causa del viento en la primera fase del día y muchos ciclistas rezagados como el francés, que era segundo de la general Kévin Vauquelin. Ayuso, tras caer, ha intentado reintegrarse a la carrera pero muy dolorido se ha tirado al suelo y ha esperado la llegada de la ambulancia que lo ha trasladado al hospital.