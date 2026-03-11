Banco Sabadell renueva hasta 2028 el patrocinio del torneo Conde de Godó

Banco Sabadell ha renovado con el Real Club de Tenis Barcelona-1899 su acuerdo para ser el patrocinador principal del torneo de tenis "Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó" hasta el año 2028, con lo que alarga su compromiso tres temporadas más.

En un comunicado, el banco precisó que la renovación, prorrogable por un año más, implica que el Sabadell cumplirá 20 años como patrocinador del torneo.

La temporada de 2026 será la decimoctava con Banco Sabadell como principal patrocinador de este torneo de tierra batida, que este año llega a su 73 edición y que forma parte de los ATP 500.

Jugadores de primer nivel

La edición de 2026 se celebrará del 11 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899, y ya cuenta con jugadores de primer nivel confirmados, como Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Álex de Minaur o Felix Auger-Aliassime.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, aseguró que es un "orgullo" ampliar el compromiso con el Barcelona Open Banc Sabadell.

Por su parte, el consejero delegado del Barcelona Open Banc Sabadell, Xavier Pujol, ha destacado la importancia de esta renovación para el futuro del torneo. "Esta colaboración nos permite continuar consolidando el torneo como una cita de referencia en el calendario internacional del tenis y como un gran evento deportivo, social y económico para la ciudad de Barcelona", afirmó.