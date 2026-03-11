Bam Adebayo (83 puntos), el hombre récord más inesperado de la historia de la NBA: "Estamos Wilt, yo, y luego Kobe"

Era una noche cualquiera de marzo, cuando de repente Bam Adebayo (Newark, Nueva Jersey, 1997) hizo historia. 20 años después de aquellos 81 puntos de Kobe Bryant, el jugador de Miami Heat ha superado su marca sin que nadie se lo esperase. Los 83 puntos anotados en un solo partido responden a una proeza a la altura de las mayores leyendas de la NBA. Solo Wilt Chamberlain logró más, también una noche de marzo de 1962. Los 100 puntos que anotó ese día parecen inalcanzables, y hasta irreales, pero después de Bam Adebayo, todo puede ser.

Lo que ha conseguido Bam Adebayo no es más que una anomalía estadística sin precedentes, pues tanto Wilt Chamberlain como Kobe Bryant son dos de los mayores anotadores de la historia. Sin embargo, el pívot de 28 años nunca había destacado por su capacidad anotadora. Después de sus 83 puntos, su promedio por partido de esta temporada apenas ha rebasado los 20 puntos, su segunda mejor marca personal. El gigante Chamberlain llegó a promediar 50 puntos por partido en la misma temporada que estableció el récord de los 100 puntos que todavía perdura a día de hoy.

Adebayo Picapiedra

La carrera de Eldrice Femi “Bam” Adebayo no se acerca ni de lejos a la de Chamberlain y Bryant, pero después del partido que le coronó como el segundo máximo anotador en un partido de toda la historia de la NBA no dudó en colocar su curioso nombre a la par de los dos iconos del baloncesto ya fallecidos: "Estamos Wilt, yo, y luego Kobe". Bam nació en Nueva Jersey en 1997, y recibió su apodo cuando tenía un año porque un día volcó una mesa de café de una manera similar al personaje del programa Bam-Bam Mármol de los Picapiedra mientras miraba los dibujos animados.

Seguramente Adebayo habrá provocado más de una reacción parecida en algún aficionado después de convertirse en el hombre récord más inesperado de la historia de la NBA. Si bien no alcanzó el record de Wilt a pesar de anotar 31 puntos en el primer cuarto, la mejor marca en la historia de los Heat, sí que derribó la barrera que puso LeBron James con sus 61 puntos cuando vestía la camiseta de Miami, también un mes de marzo de 2014. La franquicia fundada en 1988 había contado con unas cuantas superestrellas en sus filas, per ninguna había brillado tanto en un partido como lo hizo Bam.

Raíces africanas

Bam se mudó a Carolina del Norte cuando tenía 7 años con su madre, pues nunca llegó a tener relación con su padre nigeriano, quien murió en 2020, meses antes de que Adebayo disputara sus primeras finales de la NBA. En los últimos años se ha acercado a sus raíces africanas, pero durante mucho tiempo las rechazó: "Mi padre no está en mi vida. No quiero aprender sobre esa parte de mi familia. Y tuve que superarlo, fueron dificultades de crecimiento. Porque, desde los 15 años en adelante, todos tienen nombres comunes como Williams, Bennett, todos los nombres que suenan normales. Y luego está el chico que se llama Adebayo. Todos dicen: 'Oh, eres africano', y esto, aquello y lo tercero. Y, viniendo de una ciudad pequeña, todos te ven de manera diferente."

Erik Spolestra, el entrenador de Adebayo en los Heat, empezó la rueda de prensa después del partido en tono de broma: "¿Ha pasado algo esta noche?". Pero lejos de ser un gracioso capítulo de los Flintstones, Bam Bam escribió una nueva página en los libros de la historia del deporte a base de profesionalidad y seriedad. A pesar de toda la polémica que puedan generar los 43 tiros libres de récord y la manera en que el equipo detuvo el partido contra los Washington Wizards con faltas innecesarias para que pudiera engordar las cifras, nadie le podrá quitar nunca el recuerdo de una noche inolvidable.

Pareja popular

Además de los miles de aficionados que pudieron presenciar en vivo y en directo la actuación de Adebayo, entre las gradas también se encontraba su pareja A'ja Wilson, leyenda de la WNBA, a quien le dedicó unas palabras mientras ella estaba a su lado en la rueda de prensa, algo inusual pero muy acertado para la ocasión: "Anotar 83 en el primer partido que está aquí es muy especial. Los entrenamientos, las conversaciones, son muy motivadoras, te inspira. Estoy agradecido de tenerla en mi vida."

Wilson y Adebayo ahora comparten la cima como los dos jugadores en activo con más puntos en un partido de sus respectivas ligas. Además de los 53 puntos que anotó el 22 de agosto de 2023, Wilson también ha ganado tres anillos, algo que su pareja todavía no ha conseguido, y sus cuatro MVPs son un récord en la historia de la liga de baloncesto femenina. En los Juegos Olímpicos de 2024, ambos lograron la segunda medalla de oro con EEUU de sus carreras, y se rumorea que su relación floreció precisamente ese verano en París.