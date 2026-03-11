Audie Norris da su apoyo a Laporta en las elecciones: "Siempre a tu lado"

Audie Norris, uno de los mejores jugadores de la sección de baloncesto del Barça, se pronunció este miércoles en favor de la reelección de Joan Laporta como presidente del club.

"Presidente, siempre contigo, a tu lado, tienes mi total apoyo", dejó escrito el exjugador estadounidense de 65 años en su cuenta oficial de X.

El apoyo de Norris no es uno cualquiera. Se trata de uno de los mitos del Palau, lugar donde Joan Laporta nunca fue especialmente bien recibido y donde el propio Norris tiene colgada su camiseta por los servicios a la sección. El ala-pívot jugó entre 1987-1993 en el Barça, siendo legendarios sus duelos en la pintura con el madridista Fernando Martín, y conquistó 3 Ligas ACB (1987-88, 1988-89, 1989-90), 2 Copas del Rey (1987-88, 1990-91), 1 Supercopa de España (1987-88), 1 Copa Príncipe de Asturias (1987-88) y 1 Liga Catalana (1989-90), teniendo como único lunar el no haber podido alzar la ansiada Copa de Europa en una carrera marcada por sus problemas físicos.

Norris, desde la llegada de Joan Laporta a la presidencia en 2021 en su segunda era, ejerce de embajador en los actos institucionales de la sección de baloncesto del Barça.