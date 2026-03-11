Error surrealista
Un aficionado del Barça se equivoca de estadio y acaba viendo al Exeter City en lugar del Newcastle
El seguidor recorrió más de 500 kilómetros para asistir a un Newcastle-Barcelona de Champions, pero terminó en el St James' Park del Exeter, donde el club le regaló una entrada
Un aficionado del Barça cometió este martes uno de los errores más surrealistas de su vida. Compró una entrada para el Newcastle United-Barça de la Champions League, viajó más de 500 kilómetros pensando que vería a su equipo, pero se presentó en el St James' Park equivocado. En lugar de llegar al estadio del Newcastle United, llegó al St James' Park del modesto Exeter City, según informó este club.
Este aficionado, cuyo nombre no ha trascendido por el momento, al menos no se fue sin presenciar un partido de fútbol. El club, como gesto de gratitud y para tratar de reparar la decepción que tenía, le ofreció una entrada para ver el encuentro que disputaban esa misma noche contra el Lincoln City en League One (tercera división inglesa).
Un error de navegación
El Exeter City, que es un equipo de media tabla que esta temporada perdió 10-1 contra el Manchester City en la FA Cup, no está ni remotamente cerca de St James' Park, el estadio del Newcastle. Hay 366 millas entre un lugar y otro, es decir, unos 540 kilómetros, pero es posible que el aficionado se equivocara al buscar St James' Park en su móvil y este le dirigiera al campo del Exeter en lugar de al del Newcastle.
"Uno de nuestros voluntarios vino a las oficinas y nos dijo que un hombre había aparecido para ver al Barça. Por lo que entendimos, venía de Londres. Yo creo que puso 'St James' Park' en Google Maps y siguió las direcciones hacia el estadio equivocado", comentó Adam Spencer, encargado de las entradas en el campo del Exeter.
"Es bienvenido cuando quiera", agregó este empleado
