Guerra IránChiíesMaestros catalanesAlimentaciónEix TransversalRodaliesEmbalsesSiratEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
Newcastle – Barça, hoy en directo: última hora de los octavos de final de la Champions

La afición barcelonista calienta el ambiente antes del duelo ante el Newcastle

Foto: Adam Vaughan / EFE- Video: EFE

Laia Bonals

Laia Bonals

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Newcastle – Barça! Arranca una noche europea de alto voltaje en St. James’ Park. El FC Barcelona visita a un Newcastle United que quiere hacerse fuerte ante su afición en uno de los estadios con más ambiente del fútbol inglés. A partir de ahora te contamos todo lo que pase minuto a minuto: alineaciones, goles, polémicas, estadísticas y las claves tácticas de un partido que promete intensidad desde el primer segundo.

  1. Toni Nadal: 'El balance deportivo de Laporta es bueno, pero a mí me gusta Víctor Font
  2. Flick viaja a Bilbao y Newcastle con solo 15 jugadores de campo y asume la responsabilidad de las bajas
  3. Joan Laporta: 'Con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana
  4. Lamine Yamal marca un golazo para consagrarse en La Catedral
  5. Crisis diplomática por Mbappé: Real Madrid, Federación Francesa de Fútbol y Nike presionan al delantero por sus intereses encontrados
  6. Muere a los 78 años Vicente Paniagua, referente del baloncesto español y leyenda del Real Madrid
  7. Xavi, el segundo de los 37 ex que habla
  8. El Ayuntamiento concede la licencia 1C al Barça: 62.000 espectadores podrán acudir al Camp Nou este domingo de elecciones

El Barça quiere asaltar al Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions

Guardiola, con piel de cordero: "No seré yo quien menosprecie al Real Madrid en la Champions"

Guardiola bromea sobre el viaje de Mbappé a París: “No se fue solo”

Cambio de paradigma en Liga F: Mercury 13, multiclub de fútbol femenino, entra como máximo accionista del Badalona Women

Las claves de la alineación del Barça ante el Newcastle: se cae Eric Garcia del once titular

Borja Iglesias: "Me entristece que un futbolista homosexual no pueda salir del armario"

La afición barcelonista calienta el ambiente antes del duelo ante el Newcastle

La UCO desvela cómo la trama de Rubiales cobraba sus presuntas mordidas de la RFEF y La Cartuja

