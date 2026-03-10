Newcastle – Barça, hoy en directo: última hora de los octavos de final de la Champions

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Newcastle – Barça! Arranca una noche europea de alto voltaje en St. James’ Park. El FC Barcelona visita a un Newcastle United que quiere hacerse fuerte ante su afición en uno de los estadios con más ambiente del fútbol inglés. A partir de ahora te contamos todo lo que pase minuto a minuto: alineaciones, goles, polémicas, estadísticas y las claves tácticas de un partido que promete intensidad desde el primer segundo.

Min 3 (0-0) La ha tenido el Newcastle tras un córner. El balón queda muerto dentro del área tras un mal rechace de Joan Garcia y Cubarsí la saca desde la misma linea de gol.

¡Rueda del balón! Empieza el partido con posesión para el Barça

Saltan los futbolisats al césped baho bajo el himno de la Champions. Ondean las banderas en las grada del St James Park.

Imagen de la previa del partido. Gavi se ha sumado a sus compañeros en el calentamiento antes del partido ante el Newcastle.

Se retiran los jugadores del verde. Ya queda bien poquito para el inicio de los octavos de final de la Champions en St James Park.

Calientan los futbolistas sobre el terreno de juego. En media hora empieza el partido.

Albert Guasch Las claves Eric Garcia, con molestias musculares, se sentará en el banquillo de inicio en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League en Newcastle. La baja del jugador de Martorell agrava la delicada situación de la defensa barcelonista, ya sin Jules Koundé, Alejandro Balde y Andreas Christensen. Hay cinco cambios respecto al último partido de Liga. Las claves de la alineaciín, aquí

Alineación de las hurracas El Newcastle sale con Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Barnes; Osula.

Alineación azulgrana Hansi Flick ha elegido a sus 11 futbolistas para el encuentro: Joan García; João Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.