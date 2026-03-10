La polémica azulgrana
Mateu Alemany, sobre la autorización de LaLiga al retorno de Messi: "Xavi está en lo cierto, la teníamos"
El exdirector de fútbol del Barça se pronuncia sobre la polémica en torno al posible regreso del argentino en 2023.
Joan Laporta: "Con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana"
Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, se ha pronunciado este martes sobre la polémica surgida en torno a unas declaraciones de Xavi en las que explicaba que el retorno de Leo Messi a Barça estaba cerrado y autorizado por LaLiga a comienzos de 2023 tras proclamarse campeón del mundo con Argentina en Catar.
Según el exjugador y extécnico azulgrana, "Leo estaba fichado" pero finalmente se acabó truncando todo porque Joan Laporta se echó atrás "porque le iba a hacer la guerra" y no lo podía permitir. El expresidente azulgrana también se refirió al fair-play justito que tenía el Barça, mientras que Javier Tebas negó que LaLiga diera el OK económico a la operación.
Preguntado por todo ello, Alemany dio la razón a Xavi momentos antes del comienzo del encuentro entre el Atlético y el Tottenham en la Champions. "Xavi está en lo cierto, teníamos el sí de LaLiga", afirmó el exdirector de fútbol del Barça.
- Toni Nadal: 'El balance deportivo de Laporta es bueno, pero a mí me gusta Víctor Font
- Flick viaja a Bilbao y Newcastle con solo 15 jugadores de campo y asume la responsabilidad de las bajas
- Joan Laporta: 'Con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana
- Lamine Yamal marca un golazo para consagrarse en La Catedral
- Crisis diplomática por Mbappé: Real Madrid, Federación Francesa de Fútbol y Nike presionan al delantero por sus intereses encontrados
- Muere a los 78 años Vicente Paniagua, referente del baloncesto español y leyenda del Real Madrid
- Xavi, el segundo de los 37 ex que habla
- El Ayuntamiento concede la licencia 1C al Barça: 62.000 espectadores podrán acudir al Camp Nou este domingo de elecciones