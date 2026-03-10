Mateu Alemany, sobre la autorización de LaLiga al retorno de Messi: "Xavi está en lo cierto, la teníamos"

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, se ha pronunciado este martes sobre la polémica surgida en torno a unas declaraciones de Xavi en las que explicaba que el retorno de Leo Messi a Barça estaba cerrado y autorizado por LaLiga a comienzos de 2023 tras proclamarse campeón del mundo con Argentina en Catar.

Según el exjugador y extécnico azulgrana, "Leo estaba fichado" pero finalmente se acabó truncando todo porque Joan Laporta se echó atrás "porque le iba a hacer la guerra" y no lo podía permitir. El expresidente azulgrana también se refirió al fair-play justito que tenía el Barça, mientras que Javier Tebas negó que LaLiga diera el OK económico a la operación.

Preguntado por todo ello, Alemany dio la razón a Xavi momentos antes del comienzo del encuentro entre el Atlético y el Tottenham en la Champions. "Xavi está en lo cierto, teníamos el sí de LaLiga", afirmó el exdirector de fútbol del Barça.