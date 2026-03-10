El Liverpool cae en Turquía y deberá remontar en Anfield

El Galatasaray se llevó la victoria por la mínima (1-0) ante el Liverpool en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones gracias a un gol de Mario Lemina en el minuto 7 y forzó a los 'reds' a remontar en Anfield si quieren estar en la siguiente ronda.

El gabonés aprovechó un cabezazo de Victor Osimhen en el segundo palo para emerger en el área pequeña y batir a Giorgio Marmadsahvili, titular en detrimento de Alisson, que no viajó a Estambul por problemas físicos.

Ocasión clamorosa de Wirtz

Tras el gol, el conjunto otomano resistió las acometidas de los de Arne Slot y mantuvo la ventaja para irse por delante al encuentro de vuelta en Anfield.

El partido pudo tener un rumbo totalmente distinto a los dos minutos de juego, pero Florian Wirtz desaprovechó una ocasión clamorosa y disparó fuera cuando tenía la portería libre tras un fallo de Lemina en la salida del balón.

En los primeros compases del duelo, el Galatasaray no estuvo cómodo desde atrás, aunque los 'reds' no aprovecharon las concesiones claras que ofreció el equipo turco.

Mamardashvili, atinado

A pesar de su inicio dubitativo, los locales fueron los primeros en golpear. Un gran centro de Gabriel Sara, que estuvo muy activo en la primera mitad, propició un remate de Osimhen en el segundo palo que terminó de meter en la red Lemina en el área pequeña.

El Galatasaray continuó creando peligro y rozó el segundo con un centro del Ismail Jakobs que remató Oshimen, pero se topó con Mamardashvili.

Los visitantes reaccionaron y rozaron el empate en primera instancia con un remate de Wirtz que repelió Ugurcan Cakir y un minuto después Konate envió el balón desviado con un potente disparo desde fuera del área.

Antes del descanso, Oshimen mandó el balón fuera tras un fallo en el despeje de Konate y Wirtz se topó de nuevo con Cakir.

Sin puntería

Los segundos cuarenta y cinco minutos comenzaron con un derroche de energía de los de Arne Slot, que de nuevo perdieron dos oportunidades de empatar la contienda.

El húngaro Dominik Szoboszlai se encontró con Cakir, mientras que Alexis Mac Allister desaprovechó una gran oportunidad desde el punto de penalti que mandó muy desviada.

A pesar de ese arreón inicial, el Galatasary se lanzó al ataque e incluso vio cómo le anularon un gol a Osimhen, que ganó la partida a los centrales 'reds', por fuera de juego previo.

El VAR anula el tanto de Konate

El encuentro bajó revoluciones y el ritmo se pausó. Hasta el minuto 66, no llegó la siguiente ocasión del Liverpool con un mano a mano de Hugo Ekitike en el que el guardameta visitante le ganó la partida.

En el minuto 70, el equipo inglés tuvó la mejor ocasión e incluso Konate llegó marcar, pero, tras dos minutos de revisión, el VAR consideró mano del defensor francés.

Hasta el pitido final, el Galatasaray controló el partido y se hizo con una victoria que le da esperanzas de estar en los cuartos de final.