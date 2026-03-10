Laporta defiende al Barça sobre el caso Negreira: "Estoy seguro de que el Real Madrid también lo hizo"

Este domingo 15 de marzo se celebran las elecciones presidenciales del FC Barcelona, y Joan Laporta no solo tiene un rival a batir. Aunque Marc Ciria quedara descartado en el recuento de firmas para dejar un cara a cara entre Laporta y Victor Font, el presidente saliente asegura que se enfrenta "contra todo y contra todos". Lo que Laporta define como una "campaña de desprestigio institucional desde Madrid" es una parte fundamental de su discurso político que lleva usando desde hace años y que en periodo electoral suena con más fuerza que nunca. Volvió a salir de su boca en la última entrevista que concedió a la cadena Cope, a Juanma Castaño en "El Partidazo", donde fue preguntado por todos los temas de la actualidad azulgrana, y entre los cuales no pudo faltar el "caso Negreira" para continuar un debate en el que esta vez Laporta se atrevió a asegurar que "el Real Madrid también lo hizo".

Además de desmentir las acusaciones de Xavi Hernández sobre el posible regreso de Leo Messi en 2023 y aclarar el rol de su excuñado Alejandro Echevarría en el club, Laporta aprovechó las inquisiciones de Juanma Castaño para defender al Barça del escrutinio público del que está siendo objeto desde que la Cadena Ser destapara el pago de 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira mientras era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). "Si usted hubiera visto que el Real Madrid se gasta 8 millones y pico de euros en informes arbitrales...?", fue la pregunta que desencadenó casi 10 minutos de intercambio de opiniones entre Laporta y Castaño sobre el tema que más polémica ha generado en los últimos años en el mundo del deporte.

Las interrupciones del conductor impidieron arrancar al invitado, quien solo pudo pronunciar el principio de la frase "todos los clubes tenían...", antes de ser contestado con otra pregunta, "¿se gastaban ese dinero?", para continuar diciendo: "En 17 años, haz la media...", a lo que fue respondido nuevamente: "Valverde y Luis Enrique dijeron que no sabían dónde estaban". Los dos exentrenadores del Barça afirmaron no haber hecho uso de los informes cuando fueron citados a declarar frente al juez en diciembre de 2025, pero Laporta está convencido de que "había expertos dentro del club que los leían".

La argumentación de Laporta se mantuvo firme y provocó la reacción de Castaño: "Sigue defendiendo que estaba bien hecho?". El expresidente respondió: "Lo que hizo el Barça está absolutamente legal, está superbien hecho. Yo hablo de mi periodo como presidente, en el que se pagaba a una empresa que nos la encontramos ya cuando entramos en el 2003 y que nos daba informes arbitrales para analizar todo lo que hacen los árbitros". En la entrevista se habla de una de las empresas que recibió dinero de la entidad a cambio de información, "que era del hijo del señor Negreira, una persona que lo hacía para el Atlético de Madrid y otros equipos". De esta manera, Laporta insinuó que el pago por informes arbitrales fue una práctica común en el fútbol español, y no pudo callarse sin mencionar al eterno rival: "Estoy seguro de que el Madrid también lo hizo. El Madrid tiene ahora a Megía Dávila internalizado, y la mujer del CTA de árbitros del femenino también está vinculada a esto. Es querer buscar tres pies al gato y condenarnos antes de juzgarnos."

"Usted volvería a hacerlo?", preguntó Castaño para intentar cazar a su invitado, quien respondió con más detalles sobre el caso: "El vicepresidente del CTA no tenía ningún papel relevante. Cuando llegamos ya estaba contratado, era la empresa que hacía informes, vídeos, scouting, y muchas más cosas. Quien lo dirigía era el hijo. Eran otras épocas, se utilizaba más este servicio y ahora se está internalizando. Todas estas funciones de scouting y asesoramiento son de un trabajo espectacular que hacen profesionales que saben mucho de todo esto. El hijo de Negreira era muy bueno". Al igual que su intervención para recordar que Valverde y Luis Enrique no habían visto un solo papel, Castaño incidió en que Javier Enríquez Romero, el hijo, declaró no haber "visto un duro". Laporta aclaró que él nunca vio a Negreira y que se limitaban a pagar "a una empresa que hacía estos servicios."

"No es corrupción deportiva"

"Solo faltaría", respondió Laporta con humor a la amistosa y engañosa afirmación de Castaño: "No le estoy diciendo que el Barça haya ganado títulos gracias a los arbitrajes de la etapa de Negreira, lo único que estoy diciendo es que me parece indigno pagarle al vicepresidente de los árbitros". El empleo del concepto de la dignidad pareció herir a Laporta, quien contraatacó: "No le parece indigno que durante 72 años el CTA haya estado presidido por exsocios, exdirectivos o exjugadores del Real Madrid? Eso no le parece indigno, le parece lo mas normal del mundo. Todos, en 72 años. ¿Es indigno lo que hace el Barça y no lo que hace el Madrid con eso? Nosotros hacíamos asesoramiento arbitral, eso no es corrupción deportiva, no me fastidie. Desde que voy al futbol a los 5 años eso estaba dominado por el Real Madrid. Igual ellos no tenían necesidad de contratar un asesoramiento arbitral porque ya lo hacían corregido y aumentado. El Barça tenía que pagar para tener un asesoramiento arbitral y scouting, los otros tenían... que la 'ternera' era suya, hombre."

El bache más hondo

Sin entrar a analizar el significado exacto del concepto "ternera", Laporta prosiguió con un asesoramiento propio de la situación actual del arbitraje en España tras ser preguntado por ello: "Ahora hay un hombre (Fran Soto), el presidente del CTA, quiero pensar que hace todo lo posible para que el estamento arbitral esté mucho mejor. A pesar de todo, no lo está consiguiendo. Quiero pensar que es independiente, pero por ejemplo con el pisotón a Koundé en Girona, al menos reconocieron que fue una equivocación, pero no es suficiente." Su apología azulgrana recibió el lógico contrargumento de Castaño: "Pero se equivocan a favor del Barça también?", a lo que Laporta volvió a comparar a su club con el máximo rival: "Desgraciadamente, no pasa mucho, sobre todo cuando el Barça esta en un bajón, en un bache. A nosotros no nos ayudan nunca, e intentan que el bache sea más hondo. En cambio, cuando resulta que nuestro rival directo está en un bache, siempre aparece una decisión de esas que les ayudan".

Antes de entrar al apartado del programa en que el invitado responde a preguntas rápidas, Laporta dejó una última reflexión: "Yo estoy abierto siempre a reconocer y rectificar si veo que la realidad es otra, pero hasta ahora no veo que la realidad sea otra y no tengo que rectificar nada de este tema y veo que los árbitros por regla general en lugar de perjudicar al Madrid como dice su televisión, que no viven la realidad, lo que hacen es perjudicar al Barça." Castaño hizo hincapié sobre la cobertura de Real Madrid TV para preguntarle si alguna vez lo había discutido con Florentino, a lo que Laporta evitó hablar del tema para introducir otro igual de polémico en su momento, pero que a día de hoy ya no existe: "No, hablábamos de la Superliga, un proyecto que podía ser bueno para el fútbol europeo y para las entidades que estábamos combatiendo a los clubes estado que tenían la máquina de hacer dinero.