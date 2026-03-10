Jordi Roura: "El mandato de Laporta ha sido muy bueno"

Jordi Roura Solà (Llagostera, 1967) fue futbolista y entrenador en el FC Barcelona, pero su papel más destacado dentro del club ocurrió más tarde cuando se puso al frente del fúbtol base de los azulgranas entre 2014 y 2021. Entre sus mayores éxitos destaca el fichaje de Lamine Yamal cuando todavía jugaba en el CF La Torreta y la firma de tantos otros talentos durante aquellos años que hoy brillan en el Barça y en otros equipos. Anteriormente, también fue segundo entrenador del primer equipo y primer entrenador durante la baja de Tito Vilanova (2012-2013).

El cuestionario

¿Qué balance hace del mandato de Laporta? Ha sido muy bueno. Se ha conseguido formar un equipo, sobre todo con jugadores de la casa, en una situación económica difícil. El equipo ha tirado hacia adelante cuando todo el mundo pensaba que no podría con esta realidad. A nivel deportivo, creo que no hay nada que decir. Después, en cuanto a la gestión… ya no me meto tanto, no lo domino tanto. Se habla mucho, pero yo creo que eso no se verá hasta el final. En lo que yo controlo, que es lo deportivo, creo que el rendimiento o al menos la evolución está siendo buena, porque no es fácil con una situación económica tan complicada. Deportivamente, el equipo ha ganado títulos y, sobre todo, hay una buena base, una sensación de que se puede seguir ganando.

¿Continuidad o cambio? No lo sé. Habrá que ver cuáles son las propuestas de cada candidato y qué dicen los socios. Hay cosas que se ven muy claras y otras que habrá que decidirlas en función de las propuestas de cada uno, pero eso es cosa de los socios.

¿Le preocupa el estado económico del club? Es evidente que se ha pasado por una situación complicada, difícil. Y, bueno, a veces cuando se habla de balance se habla de responsabilidades, de factores adversos, porque es muy difícil de interpretar sin tenerlo todo en cuenta. Pero está claro que se ha pasado —o se está todavía pasando— una situación económica muy complicada. Ahora habrá que ver si esto ha evolucionado a mejor o a peor. Que es delicada y preocupa, evidentemente, a nadie le gusta estar en estado de alarma.

¿Tiene que volver Messi al Barça? ¿Cuál debería ser su papel? No sé cuál debería ser su papel, ni de qué forma, ni con quién. Ahora bien: que Messi es un activo del club —o que debe ser un activo del club cuando el Barça crezca como creemos que crecerá— creo que de eso nadie tiene ninguna duda. Messi es uno de los activos más importantes de este club. Haber podido disfrutar del mejor jugador de la historia durante tantos años creo que es un patrimonio que no se puede no tener en consideración. Y aunque no sé cómo, ni de qué manera, ni qué papel, su vuelta es algo indiscutible y que debe hacerse, sobre todo, por el bien del Barça.