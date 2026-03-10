Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CHAMPIONS LEAGUE

Las claves de la alineación del Barça ante el Newcastle: se cae Eric Garcia del once titular

Newcastle – Barça, hoy en directo: última hora de los octavos de final de la Champions

Eric García durante el entrenamiento de los jugadores del Barça en el Spotify Camp Nou en el primer test con asistencia de público en el estadio. Fotografía de Jordi Cotrina

Eric García durante el entrenamiento de los jugadores del Barça en el Spotify Camp Nou en el primer test con asistencia de público en el estadio. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Albert Guasch

Albert Guasch

Newcastle. Enviado especial
Eric Garcia, con molestias musculares, se sentará en el banquillo de inicio en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League en Newcastle. La baja del jugador de Martorell agrava la delicada situación de la defensa barcelonista, ya sin Jules Koundé, Alejandro Balde y Andreas Christensen. Hay cinco cambios respecto al último partido de Liga.

¿Quién jugará de lateral derecho?

En lugar de Eric Garcia Hansi Flick alinea en Saint James Park a Ronald Araujo. Falta saber dónde le ubicará el técnico alemán. Podría ponerle de lateral derecho, tal y como hacía Xavi Hernández cuando se enfrentaba al Real Madrid y había que vigilar a Vinicius con alguien veloz. Podria colocarle en su puesto natural de central, pero eso ya obligaría a un corrimiento de los demás defensas, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo. Como ante el Athletic el Barça no encajó ningún gol, y eso aggradó sobremanera a Flick, parece lógico creer que elm uruguayo jugará de lateral. Veremos.

Vuelve Bernal a la medular

Marc Casadó, que jugó en el último partido de liga como mediocentro, cede la posición a Marc Bernal, como ya era de esperar. Le secundarán Pedri y Fermín López.

Y vuelve Lewandowski

El delantero polaco ya disputó algunos minutos ante el Athletic y esta noche entra como titular en lugar de un Ferran Torres al que le ha costado encontrar puerta últimamente. Ya dijo Lewandowski que prefiere la calidad a la cantidad de minutos. Hoy en Newcastle regresa en un escenario y un partido importantes.

Este es el once azulgrana:

Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri González; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha Dias; y Robert Lewandowski.

