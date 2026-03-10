Cambio de paradigma en Liga F: Mercury 13, multiclub de fútbol femenino, entra como máximo accionista del Badalona Womens

Badalona Women da un paso adelante para todo el fútbol femenino español. Este martes, Mercury 13, fondo de inversión multiclub, ha anunciado su inversión mayoritaria en la entidad de Badalona, que se ha convertido en una SAD para poder completar el proceso. Con ellos, Nike también formará parte del proyecto como patrocinador técnico, y Fever, como patrocinador principal del club, que llevará el sponsor en la camiseta. Es la primera vez en la historia de la competición española que un fondo de inversión entra en escena y cambia el paradigma para el fútbol en España.

Esta temporada se presuponía un cambio en Liga F. Además de Mercury 13, otros grupos inversores han estado rondando para hacerse con un equipo en Liga F, pero la empresa con sede en Londres es el primero en hacer la apuesta y convertirse en el inversor mayoritario del Badalona Womens. "Quisimos anunciarlo esta semana en vísperas del partido del jueves, partido contra el Barça donde se han llegado a unas semifinales históricas", confesó Mario Malavé, uno de los cofundadores de Mercury 13. "Esto es un equipo independiente, no tiene un masculino detrás que lo apoye. Hoy oficialmente hemos hecho una inversión mayoritaria y está todo enfocado en seguir creciendo el club. Entran también nuevos patrocinadores: Nike (parte técnica) y Fever (plataforma de ticketing) entran como patrocinador principal del equipo. Esto es una inversión y no una compra. Venimos a aportar el capital para desarrollar el club", añade.

Esto implica que el núcleo duro del club se mantiene. Tanto Josep Bellet, presidente del Badalona Womens, como Ferran Cabello, actual director deportivo y exentrenador del equipo, seguirán en la estructura de la entidad y mantendrán sus cargos. "Ha costado mucho esfuerzo y mucha dedicación. Este es un club de barrio que se ha transformado en lo que es ahora. Imaginaros a un padre que va a acompañar a su hijo al fútbol y mientras está esperando ve a unas niñas jugando. Fue cuando yo me enamoré del fútbol femenino. El fútbol femenino está abajo. Debe crecer; hay que meterle caña. Esto es un antes y un después. Queremos ser una referencia"", explicó el presidente.

Inversión pionera en España

Mercury 13 es un fondo de inversión mutliclub que añade ahora al Badalona a su cartera de clubes, que ya cuenta con el Como (Italia) y el Bristol (Inglaterra). Con un club en cada una de las ligas referentes en Europa, Mercury 13 redondea su inversión en el fútbol femenino, su principal objetivo desde su fundación. "El fútbol femenino tiene tremendo potecial pero necesitaba una gestión profesionalizada y enfocada. No entendíamos por qué en Europa no estaba teniendo el mismo despegue con el futbol femenino que en Estados Unidos. De ahí nace Mercury 13. Compramos primero en Italia, luego en Inglaterra... Pero desde el día que fundamos la empresa queríamos formar parte de LigaF", cuenta Malavé.

El empresario venezolano, cofundador de Mercury 13, delegará la gestión del club en Pedro Iraondo, nuevo CEO de la entidad. Con 10 años de experiencia en el mundo del fútbol y con cargos anteriores en la FIFA y luego en el Olympique Marsella, tanto masculino y femenino, donde fue el director general, su objetivo principal es el de gestionar el club para que se cree una estructura profesional en torno al equipo. "Construir de cero una estructura profesional", ese el objetivo que tiene por delante el club catalán de la mano de Mercury 13 tras su desembarco en Liga F.

Esta decisión cambia absolutamente las perspectivas de futuro de la competición española. Con su entrada, se demuestra que es posible y Malavé valora positivamente la decisión de Mercury 13 como catalizador para que más fondos de inversión terminen de cerrar sus negociaciones. “Esperemos que nuestra entrada pueda catalizar la llegada de otros que ayuden a profesionalizar la Liga F. Hemos tenido una gran bienvenida y nos hemos ofrecido a colaborar. Nos ha dicho que tenemos una gran responsabilidad y nos encanta que nos reciban en una liga con tantas ganas de crecer”, cuenta Malavé.

Esto pasa por un nuevo estadio. Una remodelación integral del Campo Municipal de Badalona que empezará una vez termine esta temporada y que espera estar lista para el inicio de la siguiente campaña quiere darle su casa definitiva al Badalona. Ahora, el equipo dirigido por Marc Ballester debe jugar sus partidos como local en Palamós por la falta de césped natural. Tras los 5 meses de obra previstos, podrán volver a casa con un estadio "que estará en el Top4" de la competición una vez finalizado.