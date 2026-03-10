El Ayuntamiento concede la licencia 1C al Barça: 62.000 espectadores podrán acudir al Camp Nou este domingo de elecciones

El Ayuntamiento de Barcelona ha concedido este martes la licencia de ocupación 1C al FC Barcelona que le permitirá al club albergar este domingo en el partido frente al Sevilla hasta 62.000 espectadores en el Spotify Camp Nou. Con esta licencia el club azulgrana podrá reabrir la primera y segunda gradería del estadio habilitando de nuevo el Gol Norte. Se habilita también la parcela para la Grada d'Animació del Gol Sur, así como zonas VIP.

Este nuevo avance del club con las obras del Spotify Camp Nou permitirá la reapertura de estos espacios coincidiendo con la cita en las urnas que llevará a los socios del Barça a decidir quién será su próximo presidente. La reforma del estadio azulgrana, una de las iniciativas que ha impulsado Joan Laporta durante este último mandato, quedará ahora a la espera de terminar las obras de la tercera gradería y también de la cubierta.

Desde que se ha notificado al club la concesión del permiso, se ha puesto en marcha la maquinaria de abonos que permitirá tramitar hasta 14.000 localidades más para este domingo aumentando la capacidad de 45.400 a 62.000 espectadores totales. Hace poco menos de dos semanas, el club azulgrana ya activó el proceso para que los socios pudieran adquirir los abonos correspondientes a la ampliación de estas 14.000 nuevas localidades, y dará un margen de 24 horas para que quienes no lo hayan hecho todavía puedan abonar sus localidades a precios de entre 160 y 240 euros.

Con esta nueva fase de construcción el club podrá finalmente dar una imagen más compacta en las gradas, que hasta ahora tenían el sector del Gol Norte deshabitado, además de la parcela en la que tiene que ubicarse la nueva Grada d'Animació.