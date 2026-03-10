Atletico contra Tottenham, un duelo dispar con un único precedente en la historia: "No somos favoritos"

Sobre el papel, dos de los dieciséis mejores equipos en el continente europeo se cruzan esta noche (21h) para la ida de octavos de Champions. Sin embargo, el rival que visita al Atlético de Madrid no podría estar más lejos de la élite en estos momentos. El Metropolitano, convertido en un fortín para los del Cholo, acoge a un desplomado Tottenham que terminó cuarto en la fase liga y cuenta con la ventaja de jugar la vuelta en casa, pero que vive una situación dramática en la Premier. A tan solo un punto de la zona de descenso, los de Igor Tudor buscan su primera victoria desde que echaron a Thomas Frank. No han ganado ninguno de sus últimos 11 partidos en liga, y su última victoria data precisamente en la competición donde esta noche se miden al Atlético, cuando sellaron su clasificación frente al Eintracht Frankfurt el pasado 28 de enero por 0-2.

Los colchoneros llegan con la moral alta después de clasificar a su primera final de Copa del Rey desde 2013, en la que Diego Costa y Joao Miranda remontaron el gol inicial de Cristiano Ronaldo para conquistar la décima Copa del Rey del club. Sin embargo, en Europa las cosas no le han ido tan bien a un club que llegó a dos finales de la Champions en 2014 y 2016 para caer ante su máximo rival en ambas, y no ha vuelto a pisar unas semis desde 2017, donde también fueron eliminados por los blancos. Sí pudieron celebrar en la final de la Europa League en 2018, pero al igual que el Tottenham el pasado verano, sirvió de alivio más que de éxtasis.

El Atlético celebra el título de la UEFA Europa League en 2018. / AFP

A pesar de la dinámica, de enfrentarse a un rival con infinidad de bajas sensibles y recuperar a Pablo Barrios para la ocasión, el Cholo no quiso asumir el rol de favorito para la eliminatoria: "Ellos entraron cuartos. No somos favoritos. Cuando entras nadie se acuerda de la tabla ni el momento que convive." El Atlético perdió la oportunidad de pasar directamente a octavos cuando perdió en casa frente a la gran revelación del torneo, el Bodo Glimt, en la última jornada, y tuvieron que jugar dos partidos extra contra el Brujas. Ganaron el global 7-4 y ahora se sitúan en la parte aparentemente más fácil del cuadro de la Champions, donde podrían volverse a enfrentar a los de Hansi Flick si ambos superan sus eliminatorias.

En la rueda de prensa previa al partido de esta noche, el técnico argentino no quiso añadir presión a su equipo, pero sí que se mostró de acuerdo con la diferencia en el ritmo que imprimen los clubes ingleses, y la intensidad con la que se juega en Champions en comparación con el fútbol en España: “Seguro que tienen un ritmo superior, no lo logro interpretar, no sé en relación a qué. Algunos dicen que es porque los árbitros no lo paran tanto y es mucho más ida y vuelta. No sé si en los planteamientos, no sé si en la previa. Pero es verdad que se ve que hay un ritmo superior a Italia, España, Francia... Es el campeonato con más ritmo de juego. No sólo se ganan los partidos por intensidad. Siempre está también está la calidad técnica para superar esta fase”. En ese apartado del juego incidirá el conjunto español para derrotar a un equipo al que solo se ha enfrentado de manera oficial una vez en su historia.

Único precedente

Se pueden trazar varios paralelismos entre la historia de ambos clubes, pues los Spurs también perdieron la final de Champions en 2019 contra un equipo de su misma liga, el Liverpool, y ganaron una Europa League la temporada pasada. Si bien el Atlético ha levantado dos trofeos de LaLiga y el Tottenham no logra un título liguero desde 1961, los ingleses pueden estar orgullosos de su pasado en Europa y del único precedente frente a sus próximos rivales: la final de la Recopa de Europa en 1963, el único partido oficial entre los dos equipos en toda su historia. Se jugó un 15 de mayo en Rotterdam y el Tottenham le endosó una manita al Atlético de Madrid (5-1), para convertirse en el primer equipo británico en ganar un trofeo de la UEFA.

Salvando las distancias, el Tottenham puede verse reflejado con el Atleti por su situación geográfica como el tercero equipo en discordia de su ciudad, al igual que el Atlético en España. Los lilywhites solían estar a la par, o incluso por delante, de Arsenal y Chelsea en el pasado, pero en las últimas décadas han visto como sus vecinos le han superado en trofeos, sobre todo los blues conquistando hasta dos Champions en 2012 y 2021. El Atlético se ha asentado como el tercer mejor equipo español desde que llegó Simeone al banquillo, pero siguen sin romper el monopolio de Barça y Madrid. Otra curiosidad que une a los dos rivales de hoy es que el Tottenham perdió su única final de la Champions de 2019 en el Metropolitano.

Pupas y "Spursy"

Ambos encarnan una identidad de sufridores, pues existe un romanticismo trágico que une a ambas aficiones y que se resume en sus respectivos apodos. El Atleti heredó el sobrenombre de "el pupas" por su fama de perder finales o partidos importantes en los últimos minutos, cuyo origen se remonta a la final de la Copa de Europa de 1974 contra el Bayern de Múnich, cuando ganaban 1-0 en la prórroga gracias a un gol de Luis Aragonés y terminaron perdiendo el "replay" 4-0 (no existían las tandas de penaltis) tras ver como les empataban en el minuto 120. En Inglaterra, se ha cuñado un término a partir del propio Tottenham, con el que se define la capacidad de ir ganando o estar en una posición de éxito y acabar perdiendo de la forma más inverosímil: "Spursy".