Xavi, el segundo de los 37 ex que habla

Todo en esta vida es cuestión de credibilidad. Usted se cree a Joan Laporta o se cree a Xavi Hernández. Usted se cree a Joan Laporta o se cree a Víctor Font. Usted se cree a Eduard Romeu o se cree a Jaume Guardiola, que, ese sí, tiene una pinta de presidente del FCBarcelona que asusta.

Es evidente que Xavi Hernández tenía muchas ganas de hablar. Es evidente que Xavi Hernández se sintió, en su momento, terriblemente traicionado por Joan Laporta y, muy especialmente, por Alejandro Echevarría, que, por fin, ¡viva!, empieza a aparecer en los debates de campaña.

Es evidente que Xavi Hernández tenía ganas de decantar la balanza hacia su amigo Víctor Font y eso que ha afirmado con rotundidad que “nunca más volveré al Barça”. Y hace bien.

Es evidente que Xavi Hernández, como les ha contado a todos los amigos íntimos que le han felicitado hoy por la entrevista concedida a ‘La Vanguardia’, se ha quedado corto y no ha dicho, no, todo lo que piensa, vio, oyó y le ocurrió cuando era entrenador del Barça.

Es evidente que Xavi Hernández no le pidió a Deco cargarse a la mitad de la plantilla como ha vendido Joan Laporta. Xavi no quería seguir contando con Lewandowski. Y punto. Todo lo demás lo añadieron ellos.

Joan Laporta no supo explicar con nitidez de qué vive y, la verdad, ese reloj de cientos de miles de euros que lucía no le deja en muy buen lugar. Fijo, seguro, que en el debate de TV3 del jueves, no lo llevará.

Para poder creerse a alguien hay que escucharle, leerle, oírle. Solo ha habido dos personajes de la última etapa de Joan Laporta de los que han huido en silencio, que, de momento, han hablado, todos los demás por una u otra causa o, miren, incluso porque aceptaron la ‘ley del silencio’, no han hablado.

Aquí solo hemos escuchado a Eduardo Romeu, que se está poniendo las botas criticando a Víctor Font y Jaume Guardiola, y a Xavi Hernández. Hay quien quisiera oir a muchos/as más, pero no parece que los otros 25 (como poco) vayan a intervenir en la campaña, a la que le queda una semana interminable, más llevadera con los partidos de Champions.

Víctor Font y Joan Laporta antes del debate electoral del Grupo Godó. / Europa Press

Pienso en David Barrufet, Guillem Graell, Jordi Camps, Ramon Planes, Enric llopart, Ferran López, Xavier Martín, Carles Folguera, Ferrán Reverter, ¡uf!, Ferrán Reverter, Juan Manuel Tabero, Xavier Mas, Ramon Ramírez, José Manuel Lázaro, ¡uf!, José Manuel Lázaro, Toni Ruiz, ¡uf!, Toni Ruiz, Lluís Miquel Venteo, Jordi Cruyff, Jordi Llauradó, ¡uf!, Jordi Llauradó, Luis Folgoso, Mateu Alemany, Joan Moya, Juli Guiu, ¡uf!, Juli Guiu, Markel Zubizarreta, Alex Barbany, Raúl Cabrera, Mike Puig, Franc Carbó, Maribel Meléndez, ¡uf!, Mariben Meléndez, Xavier Budó….

Hemos oído a Xavi Hernández, hemos leído, reiteradamente, en el diario 'Sport', al exvicepresidente Eduard Romeu atacar, sin miramientos, a Víctor Font y Jaume Guardiola, pero seguimos sin saber que vieron y oyeron los otros casi 30 directivos, profesionales, ejecutivos y empleados que salieron corriendo del FCBarcelona.

No todos contarían, desde luego, cosas, situaciones, frases, acuerdos, reuniones comprometedoras para Joan Laporta, no, no, ni hablar. Es más, alguno de ellos, sin hablar más de la cuenta, ha expresado su deseo de votar al expresidente. Pero, como se trata de creer o no creer, estaría bien conocer más datos sobre la gobernanza de Laporta y Alejandro Echevarría (“sin Alejandro Echevarría, el proyecto no funcionaría”, ha reconocido la vicepresidenta Elena Fort), para acabar de creerse a unos u otros.

Font lanzó la pregunta al aire, sobre la que, supongo, insistirá, el próximo jueves, en el debate último de TV3 (23.00 horas), sobre de qué vive Joan Laporta, pregunta que, en su día, lanzó José María García en antena y aún espera la respuesta. El abogado expresidente dijo que vivía de su bufete de abogados. Mucho debe facturar ese despacho, al que no se le recuerdan ni grandes casos ni grandes clientes, para lucir, como ha lucido esta mañana en RAC1, un reloj Richard Mille, de casi medio millón de euros. O igual son 300.000, que como todo el mundo sabe está al alcance de todos los abogados de Barcelona. Estaría bien, pues, preguntarle ya no solo de qué vive, también cómo se lo monta para vivir tan y tan bien y tan a lo grande como para llevar en la muñeca lo equivalente a un tercio del sueldo de nuestra joven promesa Marc Bernal.