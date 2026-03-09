El equipo de campaña de Víctor Font: y Gaspart ya no será el 'sparring' para los debates

A primera hora de la mañana de este domingo, Víctor Font presentaba frente al Camp Nou sus propuestas sobre las secciones femeninas y anunciaba que cuatro mujeres formarán parte de la junta directiva, cerca del 30%, un récord. Si participaba en el acto en cuestión es que no estaba preparando los debates que se avecinan esta semana. "La vida te prepara para la brega", bromeaba el aspirante a derrocar a Joan Laporta. En realidad, entrenó por la tarde.

Font confesaba que esperaba "bullying" del expresidente en los cara a cara, en la línea de los últimos días, en los que su rival ha soltado los perros. Ninguno tan crucial como el del jueves en TV3, a tres días de las elecciones. Oficialmente, se insiste desde su equipo de campaña que Font se mantiene orientado en tratar de que la información sobre lo que pretende implementar llegue al máximo de socios posibles.

Víctor Font, acompañado de varias mujeres que integran su junta directiva. / Nosaltres

Ven tan determinantes los debates como las distintas entrevistas. Pero el Font de 2026 no es el mismo de 2021. No le cuesta tanto entrar en el combate, ha añadido tonelaje a sus golpes y ha asumido que al palco del Camp Nou no se accede solo con guante blanco.

En 2021 se preparó los debates con un 'sparring' especial, el expresidente Joan Gaspart, que hizo de Laporta. Este año no ha podido recurrir a él. El delfín de Josep Lluis Núñez ha entregado la firma, el voto y el alma al expresidente, en otro tiempo un enemigo al que odiaba, según confesión propia. Pero en el Barça las compañías cambian sin saberse muy bien cómo y a estas alturas ya no está claro si Gaspart suma o resta.

Perfiles profesionales

Font ha buscado rodearse del máximo de plataformas y sensibilidades barcelonistas posibles. El nombre de Nosaltres nace de ahí, de la búsqueda de la transversalidad. Por eso en sus actos de campaña va acompañado de una nutrida representación de su candidatura. El más conocido es Jaume Guardiola, el que fuera consejero delegado del Banco Sabadell, presidente del Cercle d'Economia y presidiera con Laporta la Comisión Económica del club.

Victor Font, en una rueda de prensa de la precampaña. / Javier Borrego / AFP7

Entre bastidores figura su hermano Àlex, que dirige la comunicación. Asegura que no entrará en el club de ganar las elecciones del 15 de marzo. La jefatura de campaña está dividida en una dirección de discurso y otra de logística. Font no quiso ponerse en manos de ningún gurú de la estrategia y prefirió una acción más colectiva y colaborativa.

El equipo se ha ido formando de forma progresiva y se prefiere que no se divulguen las identidades de aquellos que más ayudan a pensar los mensajes. Son perfiles profesionales, se subraya. Los nombres importantes son otros, los que liderarían cada departamento en caso de entrar en las oficinas de Arístides Maillol. Todo ello se forja en su sede electoral, situada en la Avinguda Diagonal, frente al despacho profesional del propio Font.

Quedan por delante seis días y el reto para el empresario de Granollers es cómo seguir explicando su proyecto a la vez que devuelve golpes que se intuyen bordearán lo personal. La acción de gobierno de Laporta, con sus luces y zonas lúgubres, será el campo de batalla.