El tridente de Víctor Font también apuesta por Hansi Flick

Carles Planchart formó parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola durante seis años en el Barça y le ha acompañado 13 años en el Bayern Múnich y el Manchester City. Francesc Cos entró como fisioterapeuta en la época de Frank Rijkaard, permaneció 13 años en el club, es un especialista de alto rendimiento y lleva ocho años lejos de Barcelona. Albert Puig es una eminencia del fútbol base después de 11 años en La Masia y diez temporadas ejerciendo en el extranjero.

Víctor Font se apoya en tres especialistas para asentar con solidez la estructura que ha de sostener el proyecto deportivo que propone su candidatura. Planchart, Cos y Puig conocen el Barça, han adquirido conocimientos y andan sobrados de maestría. El lema de su motivación sale por boca de Cos: "Si soy culé y el Barça es mi club, ¿por qué tengo que aportar mi experiencia a otros equipos?".

El motivo común del regreso al club: "Si soy culé y el Barça es mi club, ¿por qué tengo que aportar mi experiencia a otros equipos?"

Ellos no proponen ningún cambio drástico. Sólo el relevo de Deco como director técnico único, adelantado por Font. Y el de Alejandro Echevarría, por supuesto. "Nuestro entrenador será Hansi Flick", aclara Planchart (Barcelona, 1965) negando la alerta que ha activado Joan Laporta como si ese bien tan preciado que es el entrenador del primer equipo peligrara.

Albert Puig, Carles Planchart y Francesc Cos. / MANU MITRU / EPC

¿Vlahovic mejor que Ferran?

«Si el día 16 estamos allá, veremos las necesidades de Flick y tomaremos las decisiones consensuadamente con él», subraya Planchart, que expone el planteamiento con que abordarían la nueva campaña: "Cuando oigo estas noticias de que tenemos que fichar a Vlahovic, resulta que los registros de Vlahovic son inferiores a los de Ferran y Lewandowski. Hay que saber qué fichamos para no debilitar lo que tenemos y cuáles son los gustos del entrenador. Has de darle las máximas posibilidades para que pueda desarrollar su trabajo".

Hablar de futbolistas y de los trabajadores actuales del departamento técnico es un terreno sensible. Lo sabe perfectamente Francesc Cos (Barcelona, 1965), que fue director del área de rendimiento deportivo, un cargo suprimido, y vivió las crisis que agitan a médicos, fisioterapeutas y preparadores físicos cuando arrecian las lesiones.

Carles Planchart. / MANU MITRU / EPC

"Hay que saber qué fichamos para no debilitar lo que tenemos y cuáles son los gustos del entrenador. Has de darle las máximas posibilidades para que pueda desarrollar su trabajo" Carles Planchart

Mejor comunicación

"La gente que no ha estado en un vestuario no se da cuenta de lo importante que es la gestión y la coordinación de estos grupos humanos. Es en las estrategias de comunicación donde está la clave del éxito. Los equipos que tienen mejor disponibilidad de jugadores, a lo largo de la temporada y sobre todo al final, pueden sacar mejores resultados deportivos. Hay una relación directa entre tener mejores jugadores disponibles y tener mejor comunicación interna", dice.

Planchart y Cos han vivido el crecimiento exponencial de los equipos técnicos en el fútbol. Hoy en día son de 30 a 40 personas para dar atención personalizada a cada jugador. "Si creas procedimientos para mejorar la comunicación entre ellas, multiplicas el conocimiento", insiste Cos.

Francesc Cos. / MANU MITRU / EPC

"A nivel condicional, de lo que son las tareas, juegos de posición, espacio reducidos, hay clubs que copian todo del Barça. Que sepan por qué lo hacen y cuándo lo hacen, esto es otra cosa" Francesc Cos

Los 50 millones

Planchart aportará la experiencia para el primer equipo, mientras que Albert Puig tutelará de nuevo la producción de la cantera. Sobresaliente. "Si hoy disfrutamos de Lamines, Cubarsís y compañía es gracias a este señor", le señala Cos, que añade: "A este talento no pudieron acceder ni el Espanyol ni el Madrid. Tendremos jugadores así en los próximos cinco o siete años si alguien los busca. Eso significa invertir en La Masia y que haya una persona que conozca el mercado y haya conocido el éxito".

Y Albert Puig (Cambrils, 1968), reclama resituar a la cantera en el eje del fútbol. El plan consiste en aumentar la inversión después de los recortes practicados. De ahí la cifra del 50: los millones a destinar en el fútbol formativo.

Albert Puig, Francesc Cos y Carles Planchart, en la sede de la candidatura de Nosaltres. / MANU MITRU / EPC

Vender mejor y recuperar dinero

El retorno del desembolso llegará con el excedente de jugadores que no lleguen al primer equipo, de los que habrá que obtener un rendimiento económico vía traspasos. Su formación ha sido de élite, como la de un universitario en Oxford o Harvard. "Nuestra gran ventaja es que tenemos el producto y hemos de saber obtener un rendimiento. No puede ser que haya jugadores que se marchen regalados", apunta Planchart.

"El talento existe. Pero has de encontrarlo y has de ser valiente y darle la oportunidad. Hay Guardiolas y Luis Enriques que son valientes. Y Flick nos ha ganado el corazón por esto", explica Puig, cuya última etapa profesional se ha desarrollado en Japón. "Y por un estilo atrevido, que te hace vibrar", interviene Planchart.

"Hemos de saber obtener un rendimiento. No puede ser que haya jugadores que se marchen regalados", defiende Planchart, para recuperar parte de la inversión en La Masia.

"Corre mucho riesgo, pero yo valoro a los entrenadores que plantean los partidos para ganarlos. Todo el mundo puede ganar, y hay casos históricos de entrenadores que ganan, pero ganan una temporada. Y ganan porque juegan a no perder. Ganar un año y otro y compitiendo siempre al máximo nivel, sólo lo hacen los entrenadores que apuestan por ir a ganar partidos", desarrolla Planchart.

Albert Puig. / MANU MITRU / EPC

"El talento existe. Pero has de encontrarlo y has de ser valiente y darle la oportunidad. Hay Guardiolas y Luis Enriques que son valientes. Y Flick nos ha ganado el corazón por esto" Albert Puig

Niños japoneses buenísimos

"Los niños japoneses son buenísimos. Hasta los 12 o 13 años pueden competir perfectamente con los nuestros. ¿Cuál es el problema que tienen? En la segunda etapa, digamos de los 13 a los 16, cuando se empieza a competir. Aquí somos especialistas", asegura, aludiendo al ecosistema deportivo catalán.

Su idea es tejer una tupida red de colaboración con los clubs catalanes. La estadística revela que el 70% de los futbolistas que se han consolidado en el primer equipo procede de chicos reclutados antes de los 16 años que ya ha aprendido las claves futbolísticas del Barça. Al que llega después hay que enseñarle y difícilmente pueden adquirir la capacidad de asumir la máxima presión "con el mismo sentimiento de pertenencia y de orgullo" que desprenden los canteranos de Flick, subraya Cos.

Cos, Puig y Planchart entran al local donde tiene su sede electoral Víctor Font. / MANU MITRU / EPC

Evitar los tapones

Los fichajes para el Barça B, que fueron frecuentes en una etapa, corren peligro de extinción. "La primera función de la cantera es generar jugadores para el primer equipo. No puedes crear tapones, es muy peligroso en un mundo en el que todo el mundo tiene prisa", dice Puig. "Ahora parece que si un jugador no explota a los 17 años, no es bueno. Y si a los 20 no estás consolidado…", ironiza Planchart.

Noticias relacionadas

La metodología azulgrana marca la preparación condicional de los entrenamientos. La especialidad de Cos. "La toma de decisiones en el juego es un aspecto fundamental. El niño juega y decide al mismo tiempo" apunta de un modelo, el azulgrana, que ha sido exportado y copiado. "A nivel condicional, de lo que son las tareas, juegos de posición, espacio reducidos, esto lo copian todo. Que sepan por qué lo hacen y cuándo lo hacen, esto es otra cosa", afirma.