Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMojtaba JameneíManada MagalufBono alquiler jovenRosalíaEncuesta GESOPMacron OrmuzBolsas asiáticas - Nikkei 225BarcelonaCambio de hora 2026Precio petróleoPlantas
instagramlinkedin

Elecciones en el FC Barcelona

Tebas desmiente a Xavi: "LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para el tema de Messi"

El presidente de patronal niega la afirmacion del exentrenador del Barça en las que afirmaba que el regreso del argentino en 2023 contaba con el beneplácito de LaLiga

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las declaraciones del exentrenador del Fútbol Club Barcelona Xavi Hernández afirmando que Joan Laporta cerró las puertas a un regreso de Lionel Messi al club en 2023 han sido desmentidas por el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Tebas: "No es verdad"

En una entrevista en la primera edición del Telediario, Tebas desmentía a Xavi afirmando que la patronal no dio luz verde ni ninguna autorización a la operación: "No es verdad. LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK" para ese regreso de Messi.

El ex técnico ha afirmado en el inicio de la semana final de las elecciones a la presidencia del Barça que la vuelta de Messi estaba prácticamente cerrada. Según afirmó Xavi, él mismo había contactado con el argentino después de que ganase el Mundial de 2022 en Catar para sondear la disponibilidad de Leo a regresar al Barça. Hernández advirtió que el futbolista, que cumplía su última temporada en el París Saint-Germain, estaba ilusionado con la idea de volver a Barcelona, de lo que hablaron durante meses.

Noticias relacionadas

Finalmente, Messi decidió abandonar París, pero se marchó a Estados Unidos, para enrolarse al Inter de Miami. Las conversaciones con Leo, según la versión de Xavi, se prolongaron hasta marzo de 2023. Y en la versión del extécnico existía "luz verde de LaLiga" para cerrar ese regreso, lo que provocó que el club llegase a negociar el contrato del argentino con su padre y representante, Jorge Messi. Pero Tebas ha salido a desmentir las palabras de Xavi negando el supuesto beneplácito de la patronal a la vuelta del futbolista.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toni Nadal: 'El balance deportivo de Laporta es bueno, pero a mí me gusta Víctor Font
  2. Andrés Iniesta negocia convertirse en director deportivo de la Federación Marroquí de Fútbol
  3. Márquez: '¿Qué si me veo reflejado en Acosta?, bueno, yo gané mi primer GP, en MotoGP, en mi primer año
  4. Faustino Oro, ajedrecista de 12 años, se queda a un movimiento de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia
  5. Lamine Yamal marca un golazo para consagrarse en La Catedral
  6. Indignación en la Premier con las jugadas a balón parado del Arsenal: 'No es fútbol, juegan con sus propias reglas
  7. Newey destapa el 'engaño' de Honda que limita a Alonso: 'No habríamos firmado con ellos de saberlo
  8. El partido está donde lo quería Víctor Font

Tebas desmiente a Xavi: "LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para el tema de Messi"

Tebas desmiente a Xavi: "LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para el tema de Messi"

Cinco mujeres futbolistas de la selección iraní se refugian en Australia tras negarse a cantar el himno del régimen

Cinco mujeres futbolistas de la selección iraní se refugian en Australia tras negarse a cantar el himno del régimen

Joan Laporta: "Con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana"

Joan Laporta: "Con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana"

Primero oro español en los los Juegos Paralímpicos de Invierno: Audrey Pascual vence en el supergigante

Primero oro español en los los Juegos Paralímpicos de Invierno: Audrey Pascual vence en el supergigante

Quién es Audrey Pascual, la española que acaba de ganar el oro paralímpico

Quién es Audrey Pascual, la española que acaba de ganar el oro paralímpico

Xavi, el segundo de los 37 ex que habla

Xavi, el segundo de los 37 ex que habla

Laureus anuncia "una importante inversión en accesibilidad y deporte inclusivo" en Madrid con la presentación de dos nuevos proyectos

Laureus anuncia "una importante inversión en accesibilidad y deporte inclusivo" en Madrid con la presentación de dos nuevos proyectos

Récord de tarjetas rojas en Brasil: hasta 23 expulsados por la pelea entre Cruzeiro y Atletico Mineiro

Récord de tarjetas rojas en Brasil: hasta 23 expulsados por la pelea entre Cruzeiro y Atletico Mineiro