El Newcastle, ante un reto único en su historia: "Hemos trabajado muy duro para estar aquí"

Es la primera vez que el Newcastle disputa la fase de eliminatorias de la Champions League. La piel de cordero se le debería asumir. A la vez, un dato para comparecer este martes con autoestima y miedo matizado: ha perdido solo un partido de los últimos nueve en la máxima competición continental, ganando los últimos cuatro en Saint James Park. Es un estadio en el que la grada se hace oír, como ninguna otra de la Premier, y eso cuenta. La excitación y una sensación de acontecimiento especial sobrevuela las instalaciones del club y a estas alturas la capacidad de soñar se impone al temor.

No están acostumbrados en el norte de Inglaterra a las noches de gala europeas y Eddie Howe, el técnico inglés del Newcastle, expuso la necesidad de encontrar un equilibrio entre la sobreexcitación y la calma. "No queremos desperdiciar esta oportunidad, es el momento de aprovecharla. En estos cuatro años, hemos trabajado muy duro para estar aquí", remarcó sobre el significado especiaI del acontecimiento.

Eddie Howe, en el último entrenamiento del Newcastle. / ADAM VAUGHAN / EFE

Insistió mucho en el factor psicológico en la eliminatoria más importante de la historia reciente del club de las urracas. "Debemos mostrar resiliencia psicológica. Los nervios pueden jugar una mala pasada, pero creo que la historia nos dice que tenemos una mentalidad muy fuerte. Estamos muy preparados para la ocasión. Podemos hacerlo muy bien", dijo Howe confiado. Un mensaje para sus jugadores.

La preocupación por el ataque azulgrana

Lamine Yamal se convirtió también en asunto de conversación en la previa. No jugó el extremo de Rocafonda en el partido de septiembre, en que el Marcus Rashford tuvo su actuación más resolutiva como azulgrana, autor de los dos goles. El segundo, memorable. "Es un jugador excepcional al que no nos pudimos enfrentar en el primer partido. Hacer frente a sus cualidades será un gran reto para nosotros. Pero el Barça es capaz de generar peligro por las dos bandas y tenemos que defender mejor que el fin de semana". El fin de semana jugó en la FA Cup contra el Manchester City, una referencia para Howe de cara al duelo ante el Barça. "Fue una especie de ensayo general para este momento".

Sobre Lamine tuvo algo relevante que decir Lewis Hall, el lateral izquierdo de 21 años, una de los progresos más destacados de esta temporada en el Newcastle. "Me quiero enfrentar a los mejores futbolistas y no hay ninguna mejor oportunidad que la de mañana. Pero las amenazas del Barça no vendrán solo por mi banda. Fijarse solo en un jugador no sería inteligente", ha señalado.

Lewis Hall aspira a entrar en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial y Lamine puede ser su prueba definitiva. "Es posiblemente el partido más importante de mi carrera. No he jugado nada más grande que esto. Pero no puedo salir con miedo sea quien sea quien esté delante. Si lo hiciera, saldría ya con desventaja. Intento siempre salir con mentalidad positiva. Es una gran oportunidad para mi y para el equipo".