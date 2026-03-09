Joan Laporta: “Con Xavi íbamos a seguir perdiendo”

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta ha afirmado este lunes en el debate electoral del FC Barcelona del Grupo Godó que las palabras de Xavi Hernández recogidas en una entrevista publicada este lunes en La Vanguardia le han "sorprendido y dolido". "Me ha sorprendido y dolido el tono de Xavi, pero cuando veo estas declaraciones pienso en Hansi Flick. En el interés del club hay que tomar decisiones difíciles y es lo que hice. Con Xavi íbamos a seguir perdiendo y con Hansi volvimos a ganar. Me duele que se haya dejado utilizar por Font que intenta ensuciar este proceso electoral", ha dicho Laporta.

En el debate, en el que se han enfrentado las dos versiones de liderazgo y de club que plantean los dos candidatos azulgranas, el expresidente ha acusado a Font de elitista y tecnócrata así como de dar credibilidad a la denuncia presentada por un socio en la Audiencia Nacional "llena de falsedades y mentiras para ensuciar la campaña". Víctor Font, por su parte, ha acusado al expresidente de ser la causa de la judicialización del club. "Estar en estos procesos ensucia a los socios y la institución. Necesitamos un club transparente que trabaje desde la verdad", ha asegurado el candidato de 'Nosaltres'.

El papel de Messi

Font se ha defendido de las múltiples acusaciones de "estar escondido detrás de su ordenador" afirmando que la suya es la única candidatura "con gente complementaria y transversal que han sufrido las consecuencias de no haber tenido al socio en cuenta en todo el mandato", ha dicho Font. "El Barça necesita sumar el talento de todos", ha asegurado.

"Xavi ha hecho un acto de barcelonismo explicando la verdad y ha sido refrendado por Messi. Estamos hartos del Barça de unos contra otros y Xavi y Messi están decepcionados con el club", ha afirmado Font. Al respecto del crack argentino, utilizado por Font en su campaña, Laporta ha afirmado que su candidatura ha valorado "ponerle una estatua y hacerle un partido homenaje". "Pero en el proyecto deportivo de nuestra candidatura será con Flick en el banquillo y Deco en los despachos, es la fórmula que funciona y debería seguir así", ha dejado claro el expresidente.

Dos visiones de club

En un momento de contraposición acerca del planteamiento de la campaña, Laporta ha acusado a Font de tener "un problema de vanidad" y de ser "altavoz de la campaña más feroz de la caverna de Madrid" por haber mencionado sus fotos en tractor o sus paseos por Mercabarna. "El Barça no puede llevarse desde un ordenador, es sentimiento", ha zanjado Laporta tras avisar de que Flick renunciaría a su contrato si Deco no estuviera al mando. "Lo ha dicho varias veces, que con él se siente más cómodo", ha avisado.

Font, por su parte, que ha dicho en muchas ocasiones que no contaría con el exfutbolista en su dirección deportiva, ha vuelto a explicar que contaría con un tridente para sustituirlo. "Nosotros tenemos una credibilidad que nos permite contar con gente profesional que no son del FC Laporta. El Barça está por encima de sus presidentes", ha afirmado.

"Todos los culés llevamos el club en el corazón, no es monopolio de Laporta. Pero el Barça no hay que llevarlo en el bolsillo, no pienso vivir del Barça", ha afirmado Font antes de acusar a Laporta de haber vendido el club a los turistas y empresas de dudosa reputación. "Esta mentira te desacredita para ser presidente del Barça para siempre", le ha contestado Laporta negando "vivir del Barça".

La comisión de Nike y New Era

Ante la acusación de Font a Laporta de haber pagado una comisión de 50 millones a su amigo Darren Dein en una época incierta económica del club, Laporta ha negado haber pagado y ha defendido que esa comisión "aún no se ha pagado". "El Barça jamás ha pagado 50 millones de comisión. Y ha sido el mejor contrato de la historia porque hemos recuperado el ecommerce, a expansión de tiendas en el mundo... y hemos cerrado el mejor contrato deportivo de la historia", ha afirmado Laporta.

"No intentes ensuciar nuestra gestión. Eso nos permitió inscribir jugadores", le ha espetado Laporta. "La alianza con Nike es excelente y el trabajo de Darren Dein fue espectacular", ha zanjado. Paralelamente, Laporta ha defendido la legitimidad de New Era Visionary Group ante las acusaciones de Font de ser una empresa opaca de un Emirato. "New Era nos permitió inscribir a Dani Olmo", ha afirmado.