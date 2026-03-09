Flick y su relación con Xavi: "Yo sé la verdad..."

Hansi Flick intentó zafarse de las preguntas sobre el contexto electoral, o la entrevista a Xavi, o la continuidad en el aire de Deco si no gana Joan Laporta. Le incomodaron en la víspera del partido de ida de octavos de final de la Champions ante el Newcastle. Les hizo frente con la acostumbrada educación, pero con cara de fastidio. "Esta es una de las semanas más importantes de nuestra temporada. Tenemos que centrarnos en los partidos", señaló al ser preguntado sobre si condicionaba su continuidad a la del director deportivo.

El ruido electoral alcanza incluso a la ciudad más al norte de Inglaterra. Y eso que la plantilla se ha alojado en un hotel alejado del centro, suntuoso, bucólico, como sacado de un libro de Harry Potter. "Hay que esperar a las elecciones", dijo cuando se le insistió. Y remarcó su complicidad con la dirección deportiva.

Un periodista, con una imagen de Hansi Flick durante la rueda de prensa previa al partido ante el Newcastle, este lunes. / ADAM VAUGHAN / EFE

"Pero quiero recordar que desde el primer día he trabajado muy a gusto con Deco y Bojan. Cuando nos conocimos no sólo analizamos el primer equipo, también a los jugadores de La Masia. Hablamos de Casadó, de Bernal, de Gerard Martín... De los jugadores que sobresalen de los equipos inferiores. Y vamos siempre a una, tenemos siempre la misma idea. Hemos creado un equipo para el futuro. Queremos que todo funcione y dar el cien por cien. Llevo un año y medio aquí y disfruto cada día". Un espaldarazo contundente a dos figuras cuestionadas por el candidato Víctor Font.

Flick, no obstante, debió empezar por responder sobre Xavi y la entrevista en La Vanguardia en que habló de la buena relación entre ambos, de la conversación que tuvieron en su casa, de la admiración que siente el técnico de Terrassa por el juego puesto en práctica por el alemán, pero de alguna forma pareció apropiarse de la generación de jugadores jóvenes que destacan en la actualidad. "Somos colegas. Tengo buena relación con él. Hablamos cuando yo era seleccionador y cuando llegué a Barcelona le visité en su casa. Pero esto es privado. Cuando hablo con mi mujer es privado; cuando hablo con otro entrenador también es privado. Sé la verdad y esto es todo lo que quiero decir en este momento". Pareció aquí como si se mordiera la lengua.

"Alejandro cuida de nosotros"

Igualmente, defendió a Alejandro Echevarría, el excuñado de Joan Laporta que, según Xavi, manda más que el propio presidente pese a no tener cargo oficial alguno. "Alejandro cuida de nosotros. Nos consigue todo lo que necesitamos". Y a partir de aquí trató de encarrilar la conversación hacia la Champions. "Solo estoy concentrado en nuestro partido de mañana. Si jugamos mal y perdemos no me preguntaréis por las elecciones, ¿verdad? Quiero centrarme por lo que pasa en el campo".

Joan Garcia atiende a los medios de comunicación antes de la ida de los octavos de final de la Champions ante el Newcastle. / SCOTT HEPPELL / AFP

Flick, como el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, ha analizado el partido que el Barça disputó en Saint James Park en septiembre. Pero sobre todo ha tomado como referencia el encuentro de ida de Copa ante el Atlético, con aquel 4-0 que determinó la eliminatoria. "Hemos hablado de forma muy honesta sobre aquel partido. No defendimos como equipo, no lo hicimos como queríamos... Algunos jugadores no hicieron un buen trabajo en defensa. En casa, en cambio, todos defendían, todos mantenían la distancia necesaria, todos presionaron cuando se debe... Si no pones presión es difícil defender. Quiero ver eso aquí. Quiero que todos los jugadores estén cerca, que presionen con y sin balón... El equipo sabe hacerlo".

En el duelo de septiembre destacó Marcus Rashford, autor de dos goles. Flick dijo que no ha decidido aún si jugará. "Es una buena opción". Él se disputa presumiblemente un puesto con Robert Lewandowski y Ferran Torres. Espera un Newcastle fogoso. "La Champions es diferente y cada uno quiere mostrar lo mejor. Nos van a presionar alto, nos van a buscar en el uno contra uno, es un equipo el Newcastle de jugadores rápidos que hacen veloces transiciones. Debemos jugar con confianza y debemos encontrar soluciones". La atmósfera bullanguera de Saint James Park será un aliado de los ingleses. "Tendremos que aguantar eso".

Lamine Yamal, en el entrenamiento de este lunes en campo del Newcastle. / ADAM VAUGHAN / EFE

Por cierto, en la rueda de prensa antes que Flick compareció Joan Garcia en lugar de Pau Cubarsí, que es quien estaba previsto. Cubarsí jugó con Xavi, el portero, no. Una forma de ahorrarle problemas al chico de 18 años, muy alabado este lunes por el germano. "Cero, nos afecta cero el ruido electoral. No tenemos nada que ver con eso. Nos centramos en lo que ocurre en el terreno de juego". Buen despeje del portero.