Un Espanyol sin puntería tropieza ante el colista y sigue sin ganar en 2026

A la décima tampoco fue la vencida. El Espanyol tropezó este lunes con el colista (1-1) y suma ya 10 partidos sin ganar. Cuatro puntos de 30 posibles en un 2026 desastroso han frenado en seco al cuadro perico, que desaprovechó una gran oportunidad para romper el gafe y acabar de una vez por todas con esa dinámica negativa que arrastra desde el 22 de diciembre del año pasado, cuando tumbó al Athletic en San Mamés (1-2). Más atrás hay que remontarse para encontrar el último triunfo en casa, sumado ante el Rayo hace más de tres meses.

Ni siquiera con 27 remates, 9 de ellos a portería, pudo doblegar el cuadro de Manolo González al último de la Liga. Lo intentó de todas las formas el Espanyol, pero la falta de puntería y un Escandell excelente bajo palos sostuvieron al Oviedo, que también dio algún susto en el tramo final del choque a los 25.000 hinchas que acudieron al RCDE Stadium en busca del primer triunfo del año.

Penalti reclamado

Con el recuerdo presente del ascenso de 2024 logrado ante el Oviedo en el duelo final del play-off, el Espanyol quería truncar esa mala racha que le atormenta, aunque el equipo continúa séptimo en la tabla. Apostó de entrada Manolo por dos novedades en el once con Ngonge y Terrats en lugar de Pere Milla y Expósito, sancionado. Con dos extremos de libro como Dolan y Ngonge, el técnico buscó más profundidad que en las últimas citas, mientras Kike García se mantuvo como referencia en el ataque.

Romero conecta una volea en el partido de este lunes contra el Oviedo en Cornellà. / AFP7 vía Europa Press

La desgracia apareció pronto en Cornellá ante un colista que se adelantó a los ocho minutos con un tanto de Reina, quien aprovechó la indolencia de Omar el Hilali y un despeje blando de Romero. No acusó el golpe el cuadro perico, que se puso a picar piedra en busca de la remontada. Un par de intentos de Romero, siempre letal por la izquierda, y otros dos del incisivo Dolan pusieron contra las cuerdas a los asturianos, que sobrevivieron como pudieron mientras Omar pedía un posible penalti de Reina. Hubo contacto, pero el VAR no lo consideró suficiente para avisar a Alberola Rojas.

Gol anulado

Merecía claramente el gol el Espanyol y al final llegó en una acción de Ngonge culminada por Kike García (m. 36). El obrero del gol definió sin titubeos por abajo para equilibrar un pulso que ya pintaba mejor para el bloque catalán. Poco cambió la fisonomía tras el descanso con un Espanyol volcado contra un rival sin argumentos. Dolan falló un gol cantado tras un rechace de Escandell, que desbarató también un centro envenenado de Romero.

Noticias relacionadas

Kike García celebra el gol del empate, este lunes contra el Oviedo. / AFP7 vía Europa Press

Pere Milla, relevo de Ngonge, sí encontró el camino de la red pero el tanto fue anulado por fuera de juego en plena avalancha local. El Oviedo mejoró con los cambios y Dmitrovic también tuvo su momento en un par de acciones de Ilyas Chaira. Quedaba el último arreón local y llegó con dos cabezazos de Roberto que tampoco acabaron en el ansiado gol de un Espanyol gafado.