El equipo de campaña de Joan Laporta: la estrategia pivota sobre el carisma del líder

La figura de Joan Laporta es el eje sobre el que pivota la estrategia electoral del expresidente. El mensaje que difunde su candidatura alude más a la persona que a la obra. Su carisma es imbatible para los especialistas; el resultado del mandato en todas las áreas ofrece aristas muy discutibles, de ahí que el equipo del dirigente haya enfocado la primera fase de la campaña en devolver a Laporta a la calle, a cultivar de nuevo el contacto del dirigente con el socio de a pie. A cocinar macarrones, cortar jamón y montar en un tractor en tanto que actividades más o menos cotidianas.

La última semana, ésta, será diferente. Se trata de una contienda frente a un solo adversario, Víctor Font, en la batalla final. Hasta ahora se han evitado las alusiones y las referencias a los demás precandidatos (Xavier Vilajoana y Marc Ciria) para no introducirlos en la lucha ni revalorizar sus posiciones. Laporta partía con ventaja sobre todos y no ha cedido ni migajas.

El filtro de las firmas ha sido la frontera de dos etapas. Ya se ha notado la entrada en la fase decisiva. De los macarrones se ha pasado a los revolcones (dialécticos) con un endurecimiento del tono y alusiones más directas al rival, uno solo.

El objetivo es evitar los errores que mengüen la ventaja en las encuestas. Este domingo no se programó ningún mítin, sino que el equipo de campaña preparó los debates. A Laporta le modela, o lo intenta, un equipo formado por su hermana Maite, encargada de operaciones y logística; Jordi Finestres, asesor ideológico en la elaboración del relato y los discursos; Gabriel Martínez, responsable de comunicación; Enric Masip como hombre de confianza, más un miembro de seguridad y un asesor externo contratado al margen de todos ellos, extrabajadores del club con una momentánea excedencia acotada a la campaña.

Joan Laporta y el escritor Josep Maria Fonalleras, en la presentación de su libro en el Ateneu Barcelonès. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Ese equipo ha reforzado la conexión de Laporta con el culé, su capacidad para conectar con él y que el socio empatice con su presidente. Laporta ha defendido su obra someramente, por encima, sin la necesidad de tener que presentar ideas ni propuestas para conseguir las firmas del primer filtro.

El mensaje ha incidido en que se ha creado un equipo campeón, cuyo futuro seguirá radicando en Deco, Flick y la cantera; el estadio ya es visible y habitable, para qué hablar de polémicas, retrasos y promesas incumplidas; la economía ha mejorado con la reducción de la deuda y los momentos más críticos se han superado. El nuevo Palau ha reaparecido en la foto después de desaparecer del presupuesto de los 1.500 del Espai Barça.

Joan Laporta junto a Xavi Puig y Joan Soler en la tribuna, poco antes del Barça-Levante. / JORDI COTRINA / EPC

'Defensem el Barça' ha sido el lema electoral. Derivado del ‘Estimem el Barça’ de 2021. Entonces, volver al club era un acto de amor por la depauperada situación de la entidad tras la incidencia de la pandemia, la gestión de Josep Maria Bartomeu, la moción de censura y el aplazamiento de las elecciones. Ahora se trata de protegerlo “de todo y de todos”, un latiguillo añadido por Laporta como si el Barça estuviera en peligro, esta vez de enemigos externos. En cualquier caso, son los de siempre. El Madrid vuelve a ser considerado un ente maligno y se han reanudado las quejas sobre los errores arbitrales.