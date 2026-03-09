Cinco futbolistas de la selección iraní se refugian en Australia tras negarse a cantar el himno del régimen

La selección femenina iraní de fútbol se negó a cantar el himno de su país antes del partido inaugural en la Copa de Asia y ahora cinco de sus futbolistas se han refugiado en Australia, país donde se disputa el torneo. Tras caer eliminadas de la competición, la delegación iraní no puede asegurar su regreso al país islámico, que se encuentra en guerra desde el pasado 28 de febrero. Reza Pahlavi, el príncipe de Irán, ya había reclamado al país oceánico que acogiera a las jugadoras: "Corren el riesgo de sufrir graves consecuencias si regresan a Irán. Hago un llamamiento al gobierno australiano para que garantice su seguridad y les brinde todo el apoyo necesario".

La Oficina de Prensa de Reza Pahlavi ha emitido un comunicado a través de su cuenta de X en el que confirma la noticia: "La oficina del príncipe Reza Pahlavi ha sido informada de que cinco jugadoras de la selección nacional femenina de fútbol de Irán: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh y Mona Hamoudi, han abandonado el campo de entrenamiento del equipo y han buscado refugio en Australia. Estas cinco valientes atletas, que se encuentran actualmente en un lugar seguro, han anunciado su incorporación a la Revolución Nacional del León y el Sol de Irán."

Pahlavi no había sido el primero ni el único en alarmarse por la situación de la delegación iraní, pero su figura en el país hizo que su mensaje sonara más fuerte: "Como resultado de su valiente acto de desobediencia civil al negarse a cantar el himno nacional del régimen actual, las integrantes de la selección nacional femenina de fútbol de Irán están sufriendo fuertes presiones y están siendo amenazadas por la República Islámica", escribió en X el príncipe heredero de Irán en el día de ayer, al igual que muchos otros activistas y personalidades políticas, que también han pedido a Australia que conceda asilo a las jugadoras.

Las 26 integrantes de la delegación iraní llegaron a Australia unos días antes del inicio de los bombardeos estadounidenses-israelíes que provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Su decisión de permanecer en silencio durante el himno del régimen islámico fue interpretada como un acto de rebeldía, y un presentador de la televisión estatal calificó a las jugadoras de "traidoras en tiempo de guerra" que representan "la máxima deshonra". En los dos siguientes partidos, las jugadoras optaron por entonar el himno (a la vez que realizar el gesto del saludo militar), vigente desde 1990 y que concluye con el deseo de que la República Islámica perdure para siempre.

Muestras de apoyo

Durante la interpretación del himno en el primer partido del torneo, las jugadoras mantuvieron el silencio mientras su seleccionadora sonreía en la banda, en señal de protesta contra la guerra y la opresión a las mujeres en Irán. El público también se manifestó en protesta mostrando la bandera revolucionaria preislámica con el león y el sol dorados. En su último partido del torneo, se reunió una multitud que coreaba "cambio de régimen para Irán", "déjenlas marchar" y "salven a nuestras chicas".

El Ministerio del Interior australiano señaló en el día de ayer que "no podía comentar situaciones individuales", pero de momento ya son cinco las futbolistas de la selección que han encontrado refugio en el país. Según Zaki Haidari, activista de Amnistía Internacional, las futbolistas corren el riesgo de ser perseguidas si son devueltas a su país: Es probable que algunas integrantes del equipo ya hayan visto a sus familias amenazadas". Las iraníes ya debutaron en la Copa de Asia en 2022 de India, donde se convirtieron en heroínas nacionales en un país donde los derechos de las mujeres están severamente restringidos. Después de perder el primer partido de la presente edición por 3-0 frente al combinado de Corea del Sur, también cayeron frente a Australia (4-0) y Filipinas (2-0).