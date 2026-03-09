El Barça protagonizó ante el Atlético el partido más extenuante de la ‘era Flick’

El Barça de Hansi Flick afronta mañana (21.00 horas, Movistar+) el partido de ida de octavos de final de la Champions, frente al Newcastle inglés, 12º de la Premier League, a 12 puntos del líder Arsenal, con la sensación de estar viviendo los momentos más intensos y cruciales de la temporada tras haber superado el partido más intenso y de mayor desgaste de la ‘era Flick’.

El Barça-Atlético de semifinales (vuelta) de la Copa del Rey ha sido considerado, en el seno del cuadro técnico que lidera el técnico alemán, como el partido de mayor desgaste físico y mental de los dos últimos años. Un desgaste que, pese a que la planificación realizada para ese partido fue tremendamente minuciosa, probablemente más que nunca, pudo pasar factura en el siguiente encuentro, en San Mamés, frente al poderoso, sobre todo físicamente, Athletic.

“Fue muy duro, mucho, nadar tanto y tan bien, tan meticulosa y eficazmente y, al final, morir en la orilla. Eso nos hizo mucho daño, pero el equipo, los jugadores, hicieron un esfuerzo increíble, admirable, para recuperarse a tiempo de plantar cara en San Mamés”, señala una fuente del vestuario culé.

El Barça sufrió, frente al Atlético en Copa (3-0), el mayor desgaste físico y mental de la 'era Flick', habiendo recorrido, por segunda vez (la primera fue en Girona), más de 120 kilómetros. La recuperación de la plantilla fue muy costosa.

Flick, sus ayudantes Marcus Sorg, Heiko Westermann y José Ramón de la Fuente, junto a los técnicos que se cuidan de la preparación física y recuperación de los jugadores, liderados por Julio Tous, con Pepe Conde, Rafa Maldonado y Germán Fernández, no dudaron ni un solo instante en preparar a tope el partido frente al conjunto del Cholo Simeone, absolutamente convencidos de que valía la pena arriesgar y plantearse, desde el minuto uno, la posibilidad de superar la eliminatoria.

La idea del cuadro técnico azulgrana fue absolutamente compartida por la plantilla, que también estaba convencida de que la gesta era posible. Es más, tuvieron 20 minutos para poder igualar la eliminatoria, cosa que, en principio, era impensable. Es evidente que, en el momento de preparar el choque con el Atlético, nadie pensó en San Mamés, pese a que era una de las pocas salidas difíciles que le restaban al Barça en su deseo de renovar el título de Liga.

La creencia de que la remontada era posible, aunque supusiera un tremendo desgaste físico y mental en mitad de temporada, justo cuando empiezan a decidirse los títulos, tuvo su reflejo más visible en los 90 minutos que jugó Pedri, tras salir de una lesión muscular.

Lamine Yamal corre eufórico tras marcar el gol del triunfo perseguido por Fermín. / ANDER GILLENEA / AFP

Todo el mundo recuerda el momento, en el minuto 70, en el que Flick le preguntó al canario si se veía con coraje y fuerzas de continuar en el campo y el mago del centro del campo no lo dudó ni medio segundo: “Sí, puedo y quiero”. Luego, al caer eliminados, Pedri quedó desolado, tumbado sobre el césped del Spotify Camp Noy y Flick no tardó ni medio minuto en acercarse a él y agradecerle, con un cariñoso beso en la cabeza, su gesta. "Fue muy arriesgado mantener a Pedri en el campo", reconoció el entrenador alemán.

Flick utilizó aquella noche hasta 15 futbolistas: Joan García, Koundé, Balde, Araujo, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Pedri, Bernal, Fermín, Olmo, Lamine Yamal, Ferran, Rashford y Raphinha. No podía ser de otra manera, el desgaste, insisto, fue tremendo. Esos futbolistas tardaron un día más de lo habitual en recuperarse físicamente para poder afrontar el choque de Bilbao. “Normalmente empleados dos días para recuperarnos y esta vez”, reconoció posteriormente el mismo Pedri, “necesitamos tres”.

Para que se hagan una idea del desgaste, físico y mental, que supuso el intento de remontada ante el Atlético, estamos hablando del partido de la ‘era Flick’ en el que el equipo superó los 120 kilómetros recorridos, cosa que solo ha ocurrido en otro encuentro en los últimos dos años y fue el partido que el Barça perdió en Girona (2-1), después de correr también algo más de 120 kilómetros.

El cuadro técnico que dirige Hansi Flick considera que la respuesta de sus futbolistas en la cita con el Athletic, en San Mamés, demuestra la enorme calidad y profesionalidad de esta plantilla.

“Morir en la orilla cansa más que recorrer 120 kilómetros, es más doloroso, penetra en la cabeza durante más tiempo y no te facilita pasar página en un deporte donde, el siguiente partido, está a la vuelta de la esquina y era, nada más y nada menos, que en San Mamés”, sigue explicando la misma fuente.

“La frustración copera de morir en la orilla, junto a la explosión emocional que ello significa, provocó que muchos jugadores terminaran el partido copero exhaustos, con calambres y tardasen en recuperarse un día más de lo habitual. Todo eso sumado a la factura mental que supuso, cómo no, ser eliminados de la Copa después de tan impresionante esfuerzo”, concluye la misma fuente.

El triunfo de Bilbao

Y es por ello que el viaje a Bilbao suponía un segundo reto mayúsculo, una vez perdida la posibilidad de seguir siendo los reyes de la Copa. El equipo técnico que dirige Hansi Flick nunca temió que la plantilla acusase, en ‘la catedral’, el tremendo esfuerzo realizado en Copa, pero sí consideraba que el partido ante el conjunto de Ernesto Valverde no iba a ser un paseo y que costaría muchísimo ganarlo.

Para aquella noche, Flick utilizó a 16 jugadores, es decir, el máximo número posible: Joan García, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Pedri, Bernal, Fermín, Olmo, Lamine Yamal, Ferran, Rashford, Raphinha, Eric García, Casadó, Araujo y Lewandowski. La participación de esos 16 futbolistas hizo que el desgaste, que también fue enorme en Bilbao, aunque lejos de los choques ante Atlético y Girona, pudiese distribuirse entre más futbolistas.

Hansi Flick trata de animar a un Pedri fundido tras ser eliminados por el Atlético, en Copa. / JORDI COTRINA / EPC

“Es evidente”, concluye nuestra fuente, “que la obra maestra protagonizada por Pedri y Lamine Yamal, en el minuto 68 de partido, con la inestimable ayuda de Fermín, que, en un prodigioso movimiento hacia el punto de penalti, arrastró y despistó al marcador de Lamine Yamal, tuvo un valor indescriptible, ya que cerraba una semana en la que todos sufridos muchísimo por el tremendo desgaste físico y mental que tuvo la plantilla”.

Noticias relacionadas

Un día antes de enfrentarse al Newcastle, pese a quedar eliminados de la Copa del Rey, eso sí, con una enorme exhibición de poderío ofensivo y control del partido, y tras la victoria de Liga ante el Athletic, las cosas se ven con mayor serenidad y la razón por la que el equipo viajó directamente de Bilbao a Newcastle es, precisamente, para acortar los plazos de recuperación, pues el duelo con los ingleses se jugará solo 72 horas después de haber superado el examen de San Mamés y mantener los cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.