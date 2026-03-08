Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CRISIS EN AMSTERDAM

Òscar Garcia Junyent toma las riendas del primer equipo del Ajax

El técnico catalán, que ha dirigido al filial durante un mes, ha sido ascendido por Jordi Cruyff tras la derrota frente al Groningen que pone en peligro la clasificación para la Champions

Òscar Garcia Junyent, durante su etapa en el Celta.

Òscar Garcia Junyent, durante su etapa en el Celta. / Irina R. H. / AFP7

Joan Domènech

Joan Domènech

Òscar Garcia Junyent fichó por el segundo equipo del Ajax el pasado 10 de febrero. Hombre de confianza de Jordi Cruyff, y con su dilatada carrera internacional, era de prever que era una puerta de entrada para ascender al primero tarde o temprano. Ha sido muy temprano.

Las urgencias se han instalado en el club más laureado de Países Bajos. La derrota frente al Groningen de este sábado (3-1) pone en cuestión la clasificación del Ajax para la Champions de la próxima temporada, a la que van los dos primeros; el tercero ha de pasar por la fase previa. Con apenas 11 victorias en 26 jornadas y 44 puntos, es quinto, a cinco del Feyenoord (49 puntos), que es segundo. El líder, el PSV Eindhoven, está a una distancia sideral (68).

A Jordi Cruyff, el director deportivo del club desde enero, se le ha acabado la paciencia ante el incierto porvenir con solo una victoria en las últimas cinco jornadas y ha destituido a Fred Grim, que era el entrenador interino. Vio en enero, al poco de llegar, que el legendario club neerlandés caía eliminado en la liguilla de la Champions con sólo dos victorias en ocho encuentros, y cuando ya estaba desahuciado.

"Fred y yo hemos hablado hoy sobre lo que es mejor para el club. Juntos coincidimos en que algo debe cambiar. Él asumió el cargo en un momento difícil y ha hecho todo lo posible", explicó Cruyff, que ha proyectado a Òscar al primer equipo. "Quedan ocho partidos por jugar y debemos aprovecharlos al máximo", añadió Jordi tras subrayar que "los próximos meses son muy importantes para el futuro de la entidad".

