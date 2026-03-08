CRISIS EN AMSTERDAM
Òscar Garcia Junyent toma las riendas del primer equipo del Ajax
El técnico catalán, que ha dirigido al filial durante un mes, ha sido ascendido por Jordi Cruyff tras la derrota frente al Groningen que pone en peligro la clasificación para la Champions
Òscar Garcia Junyent fichó por el segundo equipo del Ajax el pasado 10 de febrero. Hombre de confianza de Jordi Cruyff, y con su dilatada carrera internacional, era de prever que era una puerta de entrada para ascender al primero tarde o temprano. Ha sido muy temprano.
Las urgencias se han instalado en el club más laureado de Países Bajos. La derrota frente al Groningen de este sábado (3-1) pone en cuestión la clasificación del Ajax para la Champions de la próxima temporada, a la que van los dos primeros; el tercero ha de pasar por la fase previa. Con apenas 11 victorias en 26 jornadas y 44 puntos, es quinto, a cinco del Feyenoord (49 puntos), que es segundo. El líder, el PSV Eindhoven, está a una distancia sideral (68).
A Jordi Cruyff, el director deportivo del club desde enero, se le ha acabado la paciencia ante el incierto porvenir con solo una victoria en las últimas cinco jornadas y ha destituido a Fred Grim, que era el entrenador interino. Vio en enero, al poco de llegar, que el legendario club neerlandés caía eliminado en la liguilla de la Champions con sólo dos victorias en ocho encuentros, y cuando ya estaba desahuciado.
"Fred y yo hemos hablado hoy sobre lo que es mejor para el club. Juntos coincidimos en que algo debe cambiar. Él asumió el cargo en un momento difícil y ha hecho todo lo posible", explicó Cruyff, que ha proyectado a Òscar al primer equipo. "Quedan ocho partidos por jugar y debemos aprovecharlos al máximo", añadió Jordi tras subrayar que "los próximos meses son muy importantes para el futuro de la entidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- Toni Nadal: 'El balance deportivo de Laporta es bueno, pero a mí me gusta Víctor Font
- Faustino Oro, ajedrecista de 12 años, se queda a un movimiento de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia
- Márquez: '¿Qué si me veo reflejado en Acosta?, bueno, yo gané mi primer GP, en MotoGP, en mi primer año
- Andrés Iniesta negocia convertirse en director deportivo de la Federación Marroquí de Fútbol
- Laporta y Font se quedan solos; Marc Ciria, eliminado de la carrera electoral del Barça en el recuento de firmas
- Bartomeu justifica ante el juez un pago de 1,7 millones a un abogado por un pacto ante Hacienda por el fichaje de Neymar
- Dettwiler avisa a Charte, el médico que le salvó la vida en Malasia: 'Pronto volveré a subirme a la moto
- Lamine Yamal marca un golazo para consagrarse en La Catedral