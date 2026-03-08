Muere a los 87 años Antoni Camps, exjugador del Barça, Espanyol y Sabadell en Primera División

Sant Joan de Vilatorrada, su pueblo natal, llora a quien ha sido el mejor jugador de fútbol de su historia. Antoni Camps ha muerto este domingo a los 87 años. Fue un extremo izquierdo que jugó 165 partidos en la máxima categoría del fútbol estatal. Se formó en el Centre d'Esports Manresa. De hecho, el club le rindió homenaje con un minuto de silencio antes del duelo que le enfrentó al Europa este domingo al mediodía. Desde allí pasó al juvenil del FC Barcelona con 18 años.

Fue máximo goleador europeo del Espanyol

En 1957, lo fichó el Espanyol, club con el que debutó en Primera División en la temporada 1957-58. Jugó cinco temporadas, con 116 partidos en Primera División y un total de 25 goles. Fue importante su presencia en la Copa de Ferias, antecesora de la UEFA, en la que hizo siete goles en seis partidos. Fue el máximo goleador europeo del Espanyol durante décadas.

En 1962, cuando los blanquiazules descendieron, lo fichó el Barça por una cifra importante en la época, ocho millones de pesetas. Las cosas iban bien en el primer año, en el que había jugado 17 partidos, con 4 goles anotados, pero sufrió una grave lesión de rodilla que cortó de raíz esa trayectoria.

Las siguientes temporadas las pasó en blanco y, después de un paso por el Mataró, en 1965 lo fichó el Centre d'Esports Sabadell, con el que jugó tres campañas más en Primera División, la última con solo tres partidos disputados, y en las que hizo tres goles. Después jugó con el Mallorca en Segunda División antes de retirarse.

Después trabajó como entrenador de categorías bajas, en formaciones como el Calella, el Mataró y el Sants. Siempre estuvo ligado a Sant Joan de Vilatorrada y, como se estilaba en la época, disputó allí algunos partidos de fiesta mayor junto a compañeros del Barça, como Sadurní o Fusté.

La velación de Antoni Camps Bau se está realizando en el tanatorio Memora de Manresa este domingo y también el lunes por la mañana, hasta las 12.45 horas. A la una se celebrará el funeral, en las mismas instalaciones.