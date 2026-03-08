Exjugador
Muere a los 78 años Vicente Paniagua, referente del baloncesto español y leyenda del Real Madrid
El exjugador del Real Madrid, internacional en 20 ocasiones con España, deja un legado marcado por una trayectoria brillante y su vinculación permanente con Alcázar de San Juan
Vicente Paniagua, una de las figuras históricas del baloncesto español, ha fallecido este sábado 7 de marzo a los 78 años. Nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), mantuvo siempre un estrecho vínculo con su localidad natal, de la que nunca llegó a desvincularse.
Paniagua dejó una huella imborrable en el Real Madrid, donde desarrolló gran parte de su trayectoria deportiva. Defendió la camiseta blanca durante once temporadas en el primer equipo, entre 1966 y 1977, etapa en la que se consolidó como uno de los jugadores más emblemáticos del club. En ese periodo contribuyó a una de las épocas más exitosas de la entidad, con un palmarés que incluye 10 Ligas, 3 Copas de Europa, 1 Campeonato del Mundo de Clubes y 7 Copas del Rey.
Además de su brillante carrera en el club madrileño, fue internacional con la selección española en 20 ocasiones, consolidándose como uno de los nombres destacados del baloncesto nacional de su generación.
Más allá de su etapa como jugador, Paniagua siguió ligado durante años al Real Madrid a través de la asociación de veteranos. Desde ese papel, impulsó numerosas iniciativas y participó activamente en encuentros y eventos, especialmente en Castilla-La Mancha, donde mantuvo viva su relación con el baloncesto y con la afición.
Su fallecimiento supone la pérdida de una figura muy querida tanto en su tierra como en el deporte español.
