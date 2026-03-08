El Newcastle, eliminado de la Copa por el Manchester City antes de recibir al Barça

El Manchester City avanzó este sábado a los cuartos de final de la FA Cup tras vencer 1-3 al Newcastle United, gracias a un doblete de Omar Marmoush y a un gol de Savinho. El equipo del norte de Inglaterra se enfrenta al Barça el martes en el partido de ida de los octavos de final de la Champions.

El Newcastle avisó desde los primeros compases con un disparo de Anthony Elanga que repelió James Trafford. Antes de cumplirse el minuto 20 llegó el 1-0 cuando Sandro Tonali filtró un pase para Harvey Barnes, que recibió escorado en la izquierda y sacó un potente disparo cruzado que se coló en la escuadra.

Omar Marmoush celebra uno de los dos goles marcados al Newcastle. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El Manchester City, rival del Real Madrid esta próxima semana en la Champions, reaccionó y consiguió el empate antes del descanso después de una jugada Jérémy Doku, que desbordó por banda y Lewis Hall no acertó a despejar, por lo que el balón rebotó en Savinho y terminó en el fondo de la red.

Ya en la segunda parte, los 'Citizens' se pusieron por delante a los dos minutos con un pase de la muerte de Abdukodir Khusanov que no logró rematar Nico O’Reilly, pero el balón quedó suelto y Omar Marmoush lo empujó a placer para adelantar a los suyos.

Joe Willock pudo hacer el empate poco después, pero su disparo se marchó muy desviado cuando tenía el balón dentro del área.

Guardiola reserva a Haaland

En el minuto 65, Omar Marmoush sentenció el partido y completó su doblete tras recibir en la frontal del área y sacar un disparo cruzado imposible para James Trafford.

A partir de ahí, el Manchester City controló el encuentro y aseguró su pase a los cuartos de final, donde ya están clasificados Liverpool, Arsenal y Chelsea.

Pep Guardiola introdujo numerosas rotaciones pensando en el duelo ante el conjunto blanco, dejando en el banquillo a Rodri Hernández, Bernardo Silva, Antoine Semenyo, Rúben Dias, Marc Guéhi y Phil Foden, además de no incluir en la convocatoria a Erling Haaland.