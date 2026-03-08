Lamine + Joan Garcia, la ecuación perfecta que sostiene al Barça

Mientras los delanteros, y sobre todos los 'nueves' (Ferran Torres y Lewandowski) encuentran la puntería perdida, Lamine Yamal sostiene al Barça con sus goles mágicos apoyado en las manos fiables y los pies seguros de Joan Garcia. Sin que nadie le preguntara, Hansi Flick usó un término inglés -"clean sheet"- como eje de su comparecencia ante la prensa en el moderno San Mamés.

Hasta en tres ocasiones repitió esas dos palabras en inglés que evocan la portería a cero que dejó su equipo ante el Athletic, manteniendo una fiabilidad que le permite seguir con los cuatro puntos de renta sobre el Madrid en la Liga.

La pausa del meta

El Barça, criticado y censurado por su transparencia defensiva, supo protegerse en Bilbao gracias al portero que aguantó lo que tenía que aguantar, a la espera, claro, de que llegara la genialidad de Lamine. Una más. Aquella pausa que exhibió el meta azulgrana antes de meter su mano derecha quitándole la pelota a Selton en la primera mitad o la izquierda para repeler el venenoso disparo de Oihan Sancet en la segunda.

Joan Garcia celebra el final del partido ante el Athletic de San Mamés. / AFP7 vía Europa Press

En la primera hora de una noche, el Barcelona de Flick no estuvo a la altura de su filosofía. No llegaba al área vasca, por lo que no tenía ni siquiera capacidad de remate. Había completado los primeros 45 minutos ante el Athletic sin disparar a la portería de Unai Simon, algo nunca visto en esta temporada.

Un gol encajado en 360 minutos

Un triste registro para un equipo que vive del ataque, aunque ahora, y de forma curiosa, haya mutado su piel. En los cuatro últimos encuentros, y tras venir de dos derrotas consecutivas (4-0 del Athletic y 2-1 del Girona), Joan Garcia ha sido capaz de mantener su portería a cero en tres encuentros y solo lleva un tanto encajado, el de Pape Gueye (Villarreal), a la salida de un córner mal defendido.

Lamine Yamal enseña el escudo tras marcar el 0-1 al Athletic. / Javier Zorrilla / EFE

Son, además, ya 11 jornadas de las 21 jornadas de Liga en las que ha jugado el meta azulgrana quedándose imbatido (52%). No ha tenido, por lo tanto, la necesidad de agacharse para recoger el balón de la red. Y no es solo lo que para Joan Garcia -apenas ha recibido 15 goles en la Liga- sino lo que anticipa.

No tuvo, por ejemplo, en San Mamés la necesidad de firmar una obra para el museo de su vida como aquel inmenso partido ante el Espanyol en Cornellà-El Prat sino que se refugió en su inteligencia sobre el juego.

Portero y líbero a la vez

Hace paradas que parecen normales, hasta rutinarias. Pero son, en realidad, letales porque lee con maestría lo que requiere cada acción del juego intuyendo que esa decisión aborta el verdadero peligro posterior. Se marchó de San Mamés con tres paradas.

Aunque también se fue con tres salidas exitosas de tres realizadas (100% de acierto) en su área, una de ellas la hizo fuera con el pie, transformado en un líbero moderno. Unido, además, a un despeje firme por alto.

Joan Garcia sale a los pies de Selton durante el Athletic-Barça. / Javier Zorrilla / EFE

Iñaki Williams (m. 3) y Sancet en dos ocasiones (m. 53 y 58) se toparon con Joan Garcia, cuyo dominio del juego aéreo es aplastante. No le gusta vivir bajo la comodidad de los tres palos y su valentía le convierte en un tesoro para la defensa adelantada tejida por Flick, quien tiene claro donde radica esa fortaleza.

"La gente siempre dice: ¡La línea alta, la línea! Pero no es así. No importa lo arriba que juguemos, ni los jugadores de atrás. Importa cómo presionamos" Hansi Flick — Técnico del Barça

"La gente siempre dice: ¡La línea alta, la línea! Pero no es así", contó el técnico alemán en Bilbao. "No importa lo arriba que juguemos, ni los jugadores de atrás. Importa cómo presionamos. Si presionamos bien, la línea alta funciona. Si no, nos pueden golpear por detrás fácilmente", recordó Hansi.

Lamine: un tiro a puerta, un golazo

De ahí, la calma que le dio Joan García para que Lamine llegara a tiempo al partido. Y Unai Simón, su colega en el Athletic, tenía una noche tan tranquila que solo tuvo trabajo para repeler el disparo de Rashford, recién iniciada la segunda mitad (m. 47), otro síntoma de la escasa producción ofensiva del agotado y exhausto Barça que se vio en San Mamés, a pesar de las rotaciones introducidas por su entrenador.

Tan escasa que fue, al final, la segunda peor de la temporada, solo superada por el desastre ante el Chelsea donde apenas realizó cinco remates (dos a puerta). En Bilbao fueron siete (también dos a puerta). Y en el segundo emergió la figura casi messiánica de Lamine, quien ofreció una lección de clarividencia y puntería. Un tiro y un golazo para rescatar al Barça y, al mismo tiempo, desanimar al Madrid.

Adama Boiro, el defensa del Athletic, intenta frenar a Lamine Yamal, el delantero del Barça, en el nuevo San Mamés. / Luis Tejido / EFE

La solvencia de Joan Garcia le dio, al menos, 45 minutos de descanso a Pedri, quien modificó el paisaje partido con su entrada tras el descanso. La tranquilidad que proyecta Joan Garcia permitió a Lamine encontrar su momento para dejar otro gol monumental -suma 19 esta temporada, convertida ya en la mejor de su breve carrera al superar los 18 del curso pasado- y ocultar, al mismo tiempo, las profundas y graves disfunciones del ataque.

Ferran suma ocho partidos sin celebrar un gol. Los mismos que el melancólico Rahsford, que se ha ido apagando en este invierno. Lewandowski solo ha marcado dos tantos en los últimos nueve encuentros. Raphinha ha anotado uno, y de penalti ante el Atlético, en esa misma franja del calendario.

El enfado de Dani Olmo

Lo de Dani Olmo, enfadado por el cambio de Flick y frustrado consigo mismo, es todavía más preocupante porque no marca desde el pasado 25 de enero ante el Oviedo (3-0). Desde entonces ha encadenado 11 partidos sin festejar ni un solo tanto. De ahí su irritación, camuflada bajo una toalla en el banquillo de San Mamés.

Con la gran mayoría de los delanteros extraviados, las manos y los pies de Joan Garcia son una verdadera fortuna para Flick, el técnico que solo sabía pronunciar la palabra "clean sheet" en Bilbao.