Judith Forca, oro olímpico y primera waterpolista en ser madre: "Hasta que yo no di a luz no había normativas"

Ser referente no viene solo con estar y aparecer. Muchas lo son porque han abierto camino, como Judith Forca. Ella ha sido, en 2025, la primera waterpolista en ser madre en activo. Acababa de ganar el oro en los JJOO de París y tomó una decisión que le cambió la vida. Muchas dudas la sobrevolaron cuando se quedó embarazada, pero ahora, con Clara ya enorme, ve el momento en que tomó la decisión con orgullo.

¿Cómo está usted? ¿Cómo está Clara?

La verdad que muy bien. Ha pasado muy rápido. ¡Clara tiene ya nueve meses! La verdad, siendo sincera, es muy duro porque no paras en todo el día. Antes solo estabas pendiente de tu trabajo, que era el waterpolo, entrenar y cuidarte, y ahora ha pasado todo a un segundo plano. Ahora tengo que cuidar a una bebé que gatea, camina y no para. Pero bueno, muy feliz. Y la verdad es que cada día que pasa, me alegro más de haber dado el paso.

¿Cómo es ahora pensar en ese momento?

Fue la mejor decisión pude tomar. Y me alegro de haberlo hecho. Que yo fuese la primera en waterpolo quiere decir que muchas mujeres antes se lo han pensado y no fueron capaces de dar el paso, por una cosa u otra. Entonces, haces ver que es posible. ¿Que es difícil? Claro. Como en el mundo laboral, en el deporte ser madre es difícil. Pero se puede. Y yo estoy súper orgullosa de llevarlo, de llevarlo bien y de estar muy feliz.

Es la primera waterpolista en activo que decide ser madre. Y luego volver a jugar.

Una de las cosas que me chocó cuando dije que estaba embarazada es que había comentarios que decían: 'entonces ya te retiras, ¿no? ¿Cuándo es tu retirada?' Y para mí eso era como: yo no me retiro. Me retiraré cuando yo quiera. Ser madre no me va a hacer retirarme. Es algo que quiero hacer ver de que, oye, todo el mundo es libre de ser madre cuando quiera y no por ser deportista o campeón olímpico tienes que aplazarlo.

Al ser la primera, ¿hasta qué punto estaba preparado el waterpolo para todo ello?

La verdad es que era todo un poco novedoso, no sabíamos muy bien cómo podía entrenar, pero sí que estuve entrenando hasta los últimos tres meses, ya que el médico me dijo que tenía que hacer un poco más de reposo. Me ha ido muy bien el seguir entrenando a mi ritmo, el nadar, y también lo he notado mucho a la vuelta.

"Es posible ser madre y deportistas. Si te gestionas bien y lo puedes hacer, sea con algún familiar o con la guardería"

Y, tras dar a luz, tenía claro que volvía en cuanto fuera posible.

Fue un seguimiento y estuvo en sus manos hasta última hora porque fue una cesárea. Al abrir todo el abdomen también era más difícil que yo entrenase y valorar también qué ejercicios podía hacer y qué ejercicios no podía hacer. Pero bueno, empecé a entrenar con el físio aquí del club y poco a poco súper bien. Me fui notando bastante rápido mejor. Yo pensaba que estaría peor, o sea que muy, muy contenta y ahora ya a tope con el equipo.

¿Cómo es volver de su vida ahora?

Es lo más difícil. Mi pareja trabaja desde muy pronto hasta por la tarde, entonces me lo tengo que gestionar con mis padres, que los tengo súper cerca y me ayudan un montón en todo. Es posible ser madre y deportistas. Si te gestionas bien y lo puedes hacer, tanto con algún familiar o con la guardería.

¿Es tan difícil como parece conciliar?

Es muy complicado y más, en mi caso. Entramos por la mañana y por la tarde, pero por la tarde es a las 8 de la noche, es cuando Clara empieza a dormir. Yo llego y Clara ya lleva 3 horas durmiendo. Mi descanso también... Me levanto muy pronto porque Clara se va a dormir muy pronto. Vas cansada, totalmente, pero bueno, si alguien quiere algo, algo cuesta.

Estoy contenta de haber dado el paso y facilitarle las cosas a las siguientes chicas que quieran ser madres"

¿Cómo ve el futuro de las que vendrán?

Estamos luchando mucho para que las que vengan lo tengan más fácil. Hasta que yo no di a luz no había normativas. No se sabía si una jugadora estaba de baja por maternidad, qué pasaba. Había muchas leyes y normativas que no existían porque nunca había pasado. Estoy contenta de haber dado el paso y facilitarle las cosas a las siguientes chicas que quieran ser madres.

Tuvo que tomar decisiones y tener conversaciones complicadas.

Y el momento en que lo hice era muy complicado. No sabía ni cómo decirlo, ni si se lo iban a tomar bien o mal. Como no había pasado, no se sabía nada. Era como: '¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien?' Es una cosa que, al final, hay que normalizarla. Claro que está bien, tengo todo el derecho de ser madre. Me quedé muy tranquila cuando lo hice, y todo el mundo se lo tomó muy bien y me han ayudado tanto desde el club como desde la federación. Pasito a pasito, espero que todo vaya mejor y que las siguientes lo tengan más fácil y lo hagan más tranquilas.