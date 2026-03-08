Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8MManifestación 8MGuerra IránCastilla y LeónHelicópteros Black HawkCalvasHerenciaBarçaBarcelonaMayka NavarroPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

FÚTBOL

Un futbolista agrede brutalmente a un árbitro en Asturias y su club le defiende: "No condenamos la agresión"

"Las decisiones arbitrales que hemos sufrido en el día de hoy propician este tipo de comportamientos", defiende el San Luis de la Tercera Asturfútbol

Imagen de la agresión.

Imagen de la agresión. / LNE

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El partido entre el Llanera B y el San Luis, de la Tercera Asturfútbol, la categoría más baja del fútbol asturiano, ha protagonizado este domingo una escena vergonzosa. Un futbolista del San Luis ha perdido los papeles y ha agredido al árbitro del encuentro, golpeándole primero en la cabeza y pateándole después, cuando el colegiado cayó al suelo.

En el minuto 77 del partido, el árbitro del partido, José Antonio Bardasco, señaló un penalti a favor del Llanera B. De inmediato, varios futbolistas del San Luis corren hacia él y uno de ellos, José Guillermo Álvarez, va directo a golpearle, teniendo que ser separado por sus propios compañeros.

El apoyo del club al agresor

Aunque quizá lo más grave ha ocurrido tras el partido, cuando el San Luis ha emitido un comunicado en el que justifica la agresión de su jugador al árbitro del partido. "NO condenamos la agresión al árbitro de nuestro jugador Nº4 dado que creemos que las decisiones arbitrales que hemos sufrido en el día de hoy propician este tipo de comportamientos", explica el San Luis, remarcando que el agresor, "una pieza fundamental del club", no será apartado.

Noticias relacionadas

El San Luis asegura también que uno de sus jugadores recibió "insultos indecoroso de carácter racial" por parte de aficionados y jugadores locales, acusando al árbitro de "hacer caso omiso" de ellos y denuncia que una de sus directivas padeció "comentarios misóginos" de aficionados locales tras abandonar el campo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toni Nadal: 'El balance deportivo de Laporta es bueno, pero a mí me gusta Víctor Font
  2. Faustino Oro, ajedrecista de 12 años, se queda a un movimiento de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia
  3. Márquez: '¿Qué si me veo reflejado en Acosta?, bueno, yo gané mi primer GP, en MotoGP, en mi primer año
  4. Andrés Iniesta negocia convertirse en director deportivo de la Federación Marroquí de Fútbol
  5. Laporta y Font se quedan solos; Marc Ciria, eliminado de la carrera electoral del Barça en el recuento de firmas
  6. Bartomeu justifica ante el juez un pago de 1,7 millones a un abogado por un pacto ante Hacienda por el fichaje de Neymar
  7. Dettwiler avisa a Charte, el médico que le salvó la vida en Malasia: 'Pronto volveré a subirme a la moto
  8. Lamine Yamal marca un golazo para consagrarse en La Catedral

El Barça resuelve con claridad el derbi con el Granollers

El Barça resuelve con claridad el derbi con el Granollers

Satriano y Femenía alargan la fiesta del Bernabéu y comprometen al Betis

Muere a los 87 años Antoni Camps, exjugador del Barça, Espanyol y Sabadell en Primera División

Muere a los 87 años Antoni Camps, exjugador del Barça, Espanyol y Sabadell en Primera División

Un futbolista agrede brutalmente a un árbitro en Asturias y su club le defiende: "No condenamos la agresión"

Un futbolista agrede brutalmente a un árbitro en Asturias y su club le defiende: "No condenamos la agresión"

Alcaraz barre a Dimitrov en su debut en Indian Wells y sigue invicto en 2026

Alcaraz barre a Dimitrov en su debut en Indian Wells y sigue invicto en 2026

La París-Niza se estrena con esprint y control del Visma de Vingegaard

La París-Niza se estrena con esprint y control del Visma de Vingegaard

El Espanyol busca una alegría este lunes ante el colista para cerrar la mala racha: "Hay que ganar ya"

El Espanyol busca una alegría este lunes ante el colista para cerrar la mala racha: "Hay que ganar ya"

Arbeloa resucita la olvidada cantera del Real Madrid