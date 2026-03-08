Ya está aquí la fiebre del Hyrox

En el deporte, como en muchos otros aspectos del día a día, la moda manda. Y ahora, lo que está de moda es el Hyrox. Esta disciplina, nacida en Alemania en 2017 bajo el planteamiento de convertirse en 'la carrera fitness para todo el mundo', combina el trabajo cardiovascular con el trabajo de fuerza en un formato de circuito con estaciones. Su formato, sencillo de entender y a priori más accesible que otras disciplinas, han sido las principales claves para su rápida expansión en Europa y Estados Unidos.

Seguro que así resumido, no parece nada nuevo. Realmente, no lo es. Pero se ha ganado la etiqueta de última tendencia aprovechando el reventón de la burbuja del CrossFit y el auge del running entre la población más joven. El Hyrox, en competición, consta de un circuito de 8 kilómetros intercalados con 8 estaciones estáticas (o prácticamente estáticas) de fuerza o trabajo cardiovascular que debe completarse en el menor tiempo posible. Siempre son las mismas estaciones y en su mayoría no requieren el uso de pesas porque se realizan con el propio peso del cuerpo o en máquinas de cardio.

Disciplina en crecimiento

“El hecho de no requerir grandes habilidades técnicas como la gimnasia por ejemplo elimina muchas barreras y lo convierte en un deporte bastante accesible. En general, el que viene a probar se queda”, afirma Luis Enrique, director técnico de la boutique de Hyrox de DiR Tusset. Por el momento, salas como la que propone la cadena de gimnasios de Barcelona todavía son relativamente exclusivas, pero el deporte no deja de crecer. Si tomamos como referencia los “Hyrox World Series” celebrados en Barcelona, en cuestión de varios años se ha pasado de rozar los 3.000 inscritos a rebasar los 14.000, con una previsión para este mes de mayo de ir mucho más allá en la edición de 2026.

Pero vayamos a lo que realmente interesa. ¿Qué es? ¿Y, en qué consiste un entrenamiento de Hyrox? Hay tres tipos de clases, según explica Luis Enrique, las que ponen más énfasis en el trabajo cardiovascular (engine), las que ponen más énfasis en el trabajo de fuerza o potencia (power), y las que hacen las veces de simulacro de competición (foundational) porque obviamente en cada entreno es inviable completar los 8 kilómetros y 8 estaciones. “Las clases duran unos 45-50 minutos y constan de tres bloques: un calentamiento, el trabajo efectivo y la movilidad o estiramientos. Trabajamos con sistemas de entrenamiento como el EMOM o el AMRAP y habitualmente constan de varias estaciones en las que se combinan varios ejercicios en superserie", afirma el técnico de DiR. Quizás algunas de las palabras que usa Luis Enrique parezcan demasiado específicas, pero no son tan desconocidas para los usuarios que provienen del CrossFit.

Dos altetas practicando Hyrox en el centro boutique de DiR Tusset. / DiR

Sencillez técnica

Los ocho ejercicios que conforma estas 'carreras del fitness' son el esquí (en máquina), el arrastre y empuje de trineo lastrado, los burpees, el remo, la carga de pesos caminando, las zancadas y el lanzamiento de balón medicinal. A priori, en esta lista ya podemos apreciar que más allá de las particularidades de cada ejercicio en su práctica a máxima intensidad, son ejercicios técnicamente sencillos pero exigentes, por lo que resulta bastante sencillo de entender para personas con bagajes deportivos distintos.

"La mayoría de los atletas de élite provienen del CrossFit o del running y son deportistas que terminan estancándose en esas disciplinas y quieren ir un poco más allá, pero en clase hay de todo. Diría que está bastante equilibrado en cuanto a hombres y mujeres y que las edades también son bastante amplias. Al ser un ejercicio técnicamente sencillo en el que tú regulas la intensidad, es bastante más accesible para todos los públicos. Eso no quita que puedas convertirlo en un ejercicio muy exigente si exprimes al máximo tus capacidades", asegura el técnico.

Noticias relacionadas

Actualmente, la práctica del Hyrox sigue estando en un estadio muy inicial, pero son cada vez más quienes atraídos por la sencillez del método y los rápidos resultados que tiene en el condicionamiento físico y la pérdida de peso se sienten atraídos por esta disciplina híbrida, como bien indica su nombre, entre la carrera y el trabajo de fuerza. En los centros, DiR, pioneros de esta disciplina en Catalunya, hay ya varias decenas de alumnos en las clases de esta primera boutique abierta en el centro deportivo de Tusset en el que también se coordinan prácticas de competición para quienes deseen participar en las pruebas oficiales.