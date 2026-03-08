El Espanyol busca una alegría este lunes ante el colista para cerrar la mala racha: "Hay que ganar ya"

Después de nueve jornadas sin ganar y 3 puntos de 27 posibles, el Espanyol recibe este lunes al Oviedo (21.00 horas) con el objetivo innegociable de cortar la mala racha y sumar el primer triunfo de 2026. La visita del colista supone la mejor oportunidad posible para salir de la espiral negativa y recuperar las buenas sensaciones en Cornellà, donde los hinchas pericos no ven una victoria de su equipo desde el 7 de diciembre contra el Rayo.

Tres meses sin ganar en casa suponen una losa demasiado pasada para un Espanyol que tuvo un comienzo de curso espectacular que le llevó incluso a ocupar puestos de Champions. El temido atasco llegó, pero los blanquiazules siguen en una noble posición que desean reforzar. La idea de Manolo González es clara: certificar la permanencia con la trilogía de partidos que se avecina ante Oviedo, Mallorca y Getafe para después liberarse y aspirar a lo máximo posible. Alcanzar esos 42 puntos es la primera meta, luego vendrá lo demás.

El recuerdo del ascenso

"La presión es ganar siempre, pero el partido hay que ganarlo con fútbol. Tenemos que jugar con ritmo e intensidad. Cada semana los resultados son ajustados y está siendo complicado ganar para todo el mundo. Ellos, quitando el partido del Rayo, han sacado buenos resultados fuera. Hay que ganar", proclamó este domingo el técnico, que tiene la baja importante del sancionado Expósito.

Noticias relacionadas

El Oviedo, además, trae buenos recuerdos a los pericos, que sellaron su regreso a Primera el 23 de junio de 2024 con un doblete de Puado en la vuelta del play-off de ascenso. "Es un recuerdo imborrable, nadie nos lo podrá quitar nunca", apuntó Manolo, que espera recuperar "el equipo ganador" de la primera vuelta. "No podemos ser conformistas. Tenemos que ganar al Oviedo, en Mallorca, en Getafe… Este lunes es el primer paso", concluyó.