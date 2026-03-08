Cita en casa ante el Oviedo (21h)
El Espanyol busca una alegría este lunes ante el colista para cerrar la mala racha: "Hay que ganar ya"
El equipo de Manolo, que acumula nueve jornadas sin lograr un triunfo, no vence en casa desde el pasado 7 de diciembre.
Un Espanyol fugaz se viene abajo ante un Atlético letal: "Esperábamos una mala racha, pero no como esta"
Después de nueve jornadas sin ganar y 3 puntos de 27 posibles, el Espanyol recibe este lunes al Oviedo (21.00 horas) con el objetivo innegociable de cortar la mala racha y sumar el primer triunfo de 2026. La visita del colista supone la mejor oportunidad posible para salir de la espiral negativa y recuperar las buenas sensaciones en Cornellà, donde los hinchas pericos no ven una victoria de su equipo desde el 7 de diciembre contra el Rayo.
Tres meses sin ganar en casa suponen una losa demasiado pasada para un Espanyol que tuvo un comienzo de curso espectacular que le llevó incluso a ocupar puestos de Champions. El temido atasco llegó, pero los blanquiazules siguen en una noble posición que desean reforzar. La idea de Manolo González es clara: certificar la permanencia con la trilogía de partidos que se avecina ante Oviedo, Mallorca y Getafe para después liberarse y aspirar a lo máximo posible. Alcanzar esos 42 puntos es la primera meta, luego vendrá lo demás.
El recuerdo del ascenso
"La presión es ganar siempre, pero el partido hay que ganarlo con fútbol. Tenemos que jugar con ritmo e intensidad. Cada semana los resultados son ajustados y está siendo complicado ganar para todo el mundo. Ellos, quitando el partido del Rayo, han sacado buenos resultados fuera. Hay que ganar", proclamó este domingo el técnico, que tiene la baja importante del sancionado Expósito.
El Oviedo, además, trae buenos recuerdos a los pericos, que sellaron su regreso a Primera el 23 de junio de 2024 con un doblete de Puado en la vuelta del play-off de ascenso. "Es un recuerdo imborrable, nadie nos lo podrá quitar nunca", apuntó Manolo, que espera recuperar "el equipo ganador" de la primera vuelta. "No podemos ser conformistas. Tenemos que ganar al Oviedo, en Mallorca, en Getafe… Este lunes es el primer paso", concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Toni Nadal: 'El balance deportivo de Laporta es bueno, pero a mí me gusta Víctor Font
- Faustino Oro, ajedrecista de 12 años, se queda a un movimiento de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia
- Márquez: '¿Qué si me veo reflejado en Acosta?, bueno, yo gané mi primer GP, en MotoGP, en mi primer año
- Andrés Iniesta negocia convertirse en director deportivo de la Federación Marroquí de Fútbol
- Laporta y Font se quedan solos; Marc Ciria, eliminado de la carrera electoral del Barça en el recuento de firmas
- Bartomeu justifica ante el juez un pago de 1,7 millones a un abogado por un pacto ante Hacienda por el fichaje de Neymar
- Dettwiler avisa a Charte, el médico que le salvó la vida en Malasia: 'Pronto volveré a subirme a la moto
- Lamine Yamal marca un golazo para consagrarse en La Catedral