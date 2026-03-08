El Barça resuelve con claridad el derbi con el Granollers

Con 11 puntos de ventaja y 20 en disputa, el Barça tiene encarrilada la conquista de su 33ª Liga Asobal. No ha perdido su condición de invicto el cuadro azulgrana ante el Fraikin Granollers, el último equipo que le batió en la pasada temporada. Como si hubiera una cuenta pendiente, y tal vez existía, el Barça subrayó su dominio sobre su gran rival en el derbi catalán: 42-31.

El ritmo barcelonista fue inaguantable para el Granollers, que opuso resistencia hasta que le aguantaron las fuerzas. Los vallecanos estuvieron liderados por Marcos Fis, autor de 9 goles, pero enfrente se juntaron el poderío de Dika Mem, con 7 goles, y las 16 paradas de Emil Nielsen. Sentenciado el duelo mediada la segunda mitad, el Barça siguió apretando para resarcirse de la derrota del año pasado en el Palau (30-31), que retrasó una semana la obtención del título y que quebró cuatro años de invencibilidad azulgrana.

Ludovic Fàbregas se dispone a disparar ante el marco del Granollers. / FCB

El derbi catalán podría reabrir el interés por el desenlace del título en el duelo entre los dos primeros clasificados. El juego respondió al alto nivel que ocupan en la tabla, aunque el Granollers descendiera un peldaño con el resultado. El partido anduvo igualado en los primeros compases (7-7) mientras las piernas de sus jugadores respondieron. A Fis le secundó Pablo Urdangarín (5 goles), pero a Mem le acompañaron muchos más jugadores. Ludovic Fàbregas y Aleix Gómez anotaron 6 tantos cada uno. La primera brecha (15-11) permaneció hasta el descanso (26-20).

En la reanudación Carlos Ortega ordenó mayor rigor defensivo (32-23) y pese a la reacción de los vallesanos para mantenerse en el partido, la mayor diferencia se plasmó en el resultado final.

Quedan diez jornadas para el final de la Liga Nexus Energía ASOBAL. El Barça aventaja con 11 puntos al Dicorpebal Logroño La Rioja, nuevo segundo clasificado, y el rival azulgrana en el último partido.

Los jugadores del Barça celebran el triunfo sobre el Fraikin Granollers. / FCB