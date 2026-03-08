BALONMANO
El Barça resuelve con claridad el derbi con el Granollers
Con 11 puntos de ventaja y 20 en disputa, el Barça tiene encarrilada la conquista de su 33ª Liga Asobal. No ha perdido su condición de invicto el cuadro azulgrana ante el Fraikin Granollers, el último equipo que le batió en la pasada temporada. Como si hubiera una cuenta pendiente, y tal vez existía, el Barça subrayó su dominio sobre su gran rival en el derbi catalán: 42-31.
El ritmo barcelonista fue inaguantable para el Granollers, que opuso resistencia hasta que le aguantaron las fuerzas. Los vallecanos estuvieron liderados por Marcos Fis, autor de 9 goles, pero enfrente se juntaron el poderío de Dika Mem, con 7 goles, y las 16 paradas de Emil Nielsen. Sentenciado el duelo mediada la segunda mitad, el Barça siguió apretando para resarcirse de la derrota del año pasado en el Palau (30-31), que retrasó una semana la obtención del título y que quebró cuatro años de invencibilidad azulgrana.
El derbi catalán podría reabrir el interés por el desenlace del título en el duelo entre los dos primeros clasificados. El juego respondió al alto nivel que ocupan en la tabla, aunque el Granollers descendiera un peldaño con el resultado. El partido anduvo igualado en los primeros compases (7-7) mientras las piernas de sus jugadores respondieron. A Fis le secundó Pablo Urdangarín (5 goles), pero a Mem le acompañaron muchos más jugadores. Ludovic Fàbregas y Aleix Gómez anotaron 6 tantos cada uno. La primera brecha (15-11) permaneció hasta el descanso (26-20).
En la reanudación Carlos Ortega ordenó mayor rigor defensivo (32-23) y pese a la reacción de los vallesanos para mantenerse en el partido, la mayor diferencia se plasmó en el resultado final.
Quedan diez jornadas para el final de la Liga Nexus Energía ASOBAL. El Barça aventaja con 11 puntos al Dicorpebal Logroño La Rioja, nuevo segundo clasificado, y el rival azulgrana en el último partido.
FC Barcelona, 42- Fraikin Granollers, 31
Barcelona (26+16): Hallgrímsson; Fernández (2), Janc (3), N’Guessan (3), Gómez (6, 2p), Fàbregas (6) y Frade (5), -siete inicial-; Nielsen (p.s, 1), Bazán (-), Carlsbogard (1), Mem (7), Djordje Cikusa (-), Sola (1), Makuc (3), Barrufet (1, 1p) y Petar Cikusa (3).
Granollers (20+11): Panitti; Figueras (3), Reguart (1), Domingo (4), Guijarro (-), Franco (2, 1p) y Urdangarin (5, 1p), -siete inicial-; Krivokapic (p.s), Deumal (3), Freitas (1), Fis (9), Armengol (3), Fischer (-), Castillo (-), Chaves (-) y Palomino (-).
Parciales cada cinco minutos: 5-4, 9-7, 13-10, 18-14, 21-17, 26-20 (descanso), 29-22, 32-23, 34-26, 35-28, 38-30 y 42-31.
Árbitros: Jesús Escudero Santiuste y Jorge Escudero Santiuste.
Tarjetas: Ludovic Fàbregas (m. 8) y Antonio Rama (m. 22). Exclusiones de dos minutos a Juan Palomino (m. 11) y Dika Mem (m. 21). Tarjeta roja a Pablo Urdangarín (m. 58).
Pabellon: Palau Blaugrana (2.460 espectadores).
- Toni Nadal: 'El balance deportivo de Laporta es bueno, pero a mí me gusta Víctor Font
- Faustino Oro, ajedrecista de 12 años, se queda a un movimiento de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia
- Márquez: '¿Qué si me veo reflejado en Acosta?, bueno, yo gané mi primer GP, en MotoGP, en mi primer año
- Andrés Iniesta negocia convertirse en director deportivo de la Federación Marroquí de Fútbol
- Laporta y Font se quedan solos; Marc Ciria, eliminado de la carrera electoral del Barça en el recuento de firmas
- Bartomeu justifica ante el juez un pago de 1,7 millones a un abogado por un pacto ante Hacienda por el fichaje de Neymar
- Dettwiler avisa a Charte, el médico que le salvó la vida en Malasia: 'Pronto volveré a subirme a la moto
- Lamine Yamal marca un golazo para consagrarse en La Catedral