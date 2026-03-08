El Barça se pasea en Lugo ante el Breogán (78-109)

El Barça se reencontró con la victoria después de aplastar al Breogán (78-109) en un choque que dominó de principio a fin con un sobresaliente ejercicio defensivo que ahogó al ataque celeste. Myles Cale (24 puntos) fue el máximo anotador del cuadro azulgrana, mientras Shengelia (21 puntos, 6 rebotes y 26 de valoración) fue el MVP en su partido 200 en la ACB. Punter y Clyburn, ambos con 18 puntos, también estuvieron atinados.

Al Breogán le costó entender la defensa de cambios que le planteó Xavi Pascual. El acierto de Keandre Cook, autor de los ocho primeros puntos de su equipo, mantuvo la igualada hasta que el Barça pegó el primer arreón en el marcador a falta de cuatro minutos para el final del primer cuarto (8-17).

Los jugadores de Luis Casimiro sufrían para encontrar tiros liberados ante la intensa defensa del Barça. A eso se unió que Will Clyburn calentó muy rápido su muñeca (12 puntos y 15 créditos de valoración en diez minutos).

Parcial de 2-19

El técnico breoganista paró el choque cuando la renta azulgrana alcanzó los 13 puntos (10-23). De poco sirvió. El Barça no bajó su intensidad y continuó aumentando su ventaja, de 18 puntos (20-38) cuando Casimiro decidió parar nuevamente el partido para buscar una reacción de los suyos.

La producción ofensiva del Breogán, un equipo que promedia 90 puntos por partido, fue minúscula en los tres primeros cuartos (13, 18 y 11 puntos). El Barça, muy solidario en las ayudas defensivas y jugando muy fácil en ataque, enterró cualquier opción de remontada en el inicio de la segunda parte con un escandaloso parcial 2-19 que arrancó algunos pitos en la grada del Pazo Provincial.

El Barça se relajó en el último cuarto y eso lo aprovechó el Breogán para maquillar un poco el resultado. Los gallegos firmaron 36 puntos en ese periodo, casi tantos como en los tres anteriores.

Ficha técnica:

78.- Breogán (13+18+11+36): Cook (10), Russell (-), Arturs Kurucs (8), Apic (10) y Brankovic (13) -cinco inicial-; Andric (-), Sakho (9), Francis Alonso (13), Aranitovic (2), Mavra (13) y Erik Quintela (-).

109.- Barça (27+30+26+26): Satoransky (3), Punter (18), Clyburn (18), Shengelia (21) y Vesely (5) -cinco inicial-, Cale (24), Keita (1), Parra (6), Juani Marcos (7), Hernangómez (2) y Kusturica (4).