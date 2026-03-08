El Asisa Joventut deja sin aire al Covirán Granada en el debut de Jabari Parker (109-73)

El Asisa Joventut dejó sin aire al Covirán Granada tras ganar por 109-73 en el debut con el conjunto verdinegro del ala-pívot Jabari Parker, que firmó un gran partido con 13 puntos anotados y 3 rebotes capturados. Además del estadounidense, brillaron en anotación tanto Henri Drell como Cameron Hunt, con 20 y 15 puntos, respectivamente.

Pese a que los granadinos comenzaron mejor, el gran momento del primer cuarto fue cuando entró el debutante Parker y anotó en su primera acción ofensiva para acercar a los suyos en el luminoso (9-12, min.5).

Buen comienzo andaluz

Sin embargo, el Covirán Granada estuvo acertadísimo durante unos minutos desde la larga distancia, con un gran Jassel Pérez, y se marchó hasta los diez puntos de ventaja (9-19, min.7). Una renta que fue a más tras otro triple, esta vez de Jonathan Roussele, para poner la máxima momentánea con un 16-28 al final del primer cuarto.

El guión de partido cambió completamente en el inicio del segundo cuarto, con un Asisa Joventut mucho más duro en defensa, y con mejores ataques de la mano de un Henri Drell que anotó cinco puntos consecutivos (29-35, min.14).

Reacción local

El que siguió aportando poco a poco fue Parker, que empató el encuentro con una sencilla canasta bajo el aro para confirmar la remontada verdinegra (39-39, min.17).

Desde entonces, la Penya ya no dejó de mandar en el marcador en una fiesta a la que se sumó Adam Hanga para poner el 53-39 al descanso tras culminar un increíble parcial de 37-11.

En la reanudación, los de Dani Miret siguieron con su festival anotador y una buena jugada bajo el aro de Simon Birgander puso tierra de por medio en el Olímpic ante un Covirán Granada que desapareció por completo (60-43, min.24).

Apagón en el Olímpic

Los andaluces se toparon con una defensa verdinegra que no dejó muchos huecos y los locales lo aprovecharon para tratar de sentenciar el choque lo antes posible (73-56, min.30).

Ya en los últimos diez minutos de encuentro, con los granadinos lejos de reaccionar, Cameron Hunt puso el 84-61 en el luminoso tras un rápido contraataque y disparar la ventaja más allá de los 20 puntos.

El choque se tuvo que parar a falta de cinco minutos para el final porque se fue la luz del Olímpic, aunque rápidamente se pudo reanudar el juego.

En los últimos instantes, con más presencia de los jóvenes, los catalanes mantuvieron la ventaja con un buen Michael Ruzic en un duelo ya sentenciado (99-66, min.37).

Al final, el Asisa Joventut venció por 109-73 al Covirán Granada para sumar la decimotercera victoria de la temporada en la Liga Endesa y consolidarse entre los ocho primeros en la tabla.

Ficha técnica:

109. Asisa Joventut (16+37+20+36): Hakanson (8), Hunt (15), Kraag (7), Ruzic (10), Tomic (8) -cinco inicial-; Drell (20), Rubio (9), Parker (13), Allen (4), Niebla (-), Birgander (8) y Hanga (7).

73. Covirán Granada (28+11+17+17): Rousselle (8), Ngouama (5), Pérez (11), Alibegovic (7), Brimah (6) -cinco inicial-; Olumuyiwa (7), Johnson (8), Costa (12), Tomàs (-) y Bozic (9).