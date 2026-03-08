Andrea Fuentes, seleccionadora española de natación artística: "Me da igual el oro. Vamos a inspirar a todo Dios"

Hay pocas cosas mejores que tener las ideas claras y saber llevarlas a cabo. Andrea Fuentes (Valls, 42 años) ha cogido las riendas del equipo de natación artística español con un objetivo claro: romper con todo y crear algo histórico. Sin seguir la corriente, construyendo algo propio que emocione y enganche. Que se sienta único.

Está viviendo muchos cambios y recibiendo muchos reconocimientos. ¿Cómo está?

Estoy en un momento interesante. Primero porque he publicado mi primer libro hace una semana, y estoy viviendo esta experiencia de escritora, pero también mi versión de entrenadora más mental y social, pero a la vez no queriéndome descentrar de mi objetivo principal, que es estar por el equipo. Así que estamos en ese momento de decir, wow, me ha venido una cosa nueva que quiero compartir con el mundo, porque es parte de mi misión personal. Cuanta más gente le reciba ese tipo de mentalidad mejor, pero también me tengo que mantener con el equipo al máximo para no perder esa parte. O sea que personalmente muy contenta con el equipazo que tengo, con mentalidad de querer crecer y retarse a ser mejores. Hemos conseguido hacer coreografías increíblemente diferentes, y estábamos en un momento que acabamos de decir que queremos salirnos un poco de la corriente que hay ahora, internacional, en la que hay mucha apnea, mucho debajo el agua y miedo de quedarse debajo y ahogarse. Hoy justamente les he dicho, vamos a liberar hacia otro lado. Cuando todo el mundo va en plan borrego hacia allá, hay que salir y decir por allá. A ver qué pasa, es arriesgado, pero quiero probar a ver. Estamos cambiando las reglas del juego.

Andrea Fuentes,entrenadora y exnadadora de natación artística, en el CAR de Sant Cugat. / Jordi Otix / EPC

¿Cómo es dirigir así?

No sé por qué notamos que tenemos ese rol internacional, como que tenemos muchas esperanzas puestas en que demos ideas para ir a un lugar mejor. Se está yendo hacia un sitio un poco oscuro, de demasiada dificultad a cualquier precio, ahogarse a cualquier precio. Y he decidido que no, que vamos a hacerlo más alto, más fuerte, más rápido, que es el lema olímpico, pero no dice ahogarse más.

"Las nuevas generaciones necesitan otro tipo de trato. Tenemos que encontrar la llave que abre ese nuevo portal y no es la de que la letra con sangre entra"

Poner a persona y deportista en el mismo plano.

Exacto, esa es otra de mis misiones personales. Lo llevo haciendo desde que estaba en Estados Unidos. Siempre en deportes artísticos, y no estoy hablando de Ana Tarrés, estoy hablando de que a nivel internacional, en todos los deportes artísticos, incluso no artísticos, se ha hecho de una manera. Ahora ha llegado el momento de que las nuevas generaciones necesitan otro tipo de trato. Pero no de trato solo de voy a cuidarte, sino de voy a hacer que llegues a tu máximo potencial y no es a la antigua como nosotros. Es otra manera de que vas a superar cualquier récord hecho antes. Porque tienes mucho más futuro que nosotros, y a lo mejor eres más inteligente y más capaz, solo que tenemos que encontrar la llave que abre ese portal. Y a mí me está encantando poder descubrir qué portal es, y qué llave es, y no es la de la letra con sangre entra.

Esa es una manera de entender el deporte de élite totalmente diferente.

Creo que en todos lados, y más con las redes sociales, es tan fácil la comparación con otros, que no es buena en ningún sentido. Ni si estás por encima porque te sube el ego de una forma insana, ni por debajo porque te quita autoestima. ¿Por qué no nos comparamos con nosotros mismos en relación al progreso al que queremos llegar? Pero la comparación externa solo la veo positiva cuando sea para aprender de alguien. ¿Qué es lo que no me sale tan bien como a esa persona y cómo lo hace esa persona para que yo pueda llegar a eso? Es lo que intento instaurar a mis deportistas. Si tienes la suerte de tener a Iris Tió al lado, pues qué guay que puedas mirarlo con tus ojos cómo pone las manos, cómo empuja, qué mentalidad tiene para tú aprender de ella, y a lo mejor hay cosas que ella no tiene que tú tienes y le puedes enseñar, ¿no? Pues en ese sentido de cooperar, lo veo inteligente compararse, pero si no, ¿para qué? Es la receta perfecta para deprimirse y para tener mala salud mental.

Andrea Fuentes,entrenadora y exnadadora de natación artística, en el CAR de Sant Cugat. / Jordi Otix / EPC

Su manera de relacionarse con las deportistas se basa también en eso: cuidar la salud mental desde una exigencia sana.

Creo que la salud mental no es a base de '¡ay, eres guay, me encantas, eres bueno!'. No es esto tampoco. Es quiero que tú te sientas parte de este proceso como parte importante. Tu misión está muy clara y eres una parte muy activa para que la misión conjunta ocurra. Eso da sentido a tu esfuerzo. Si tú tienes un esfuerzo que no está alineado con tus propósitos y tus valores, entonces no hay felicidad. Es muy importante que ellas noten que son esenciales en ese equipo. Que gracias a tus particularidades haces que el equipo esté en un mejor sitio. Y tus ideas, y tus aportaciones, y tus soluciones, así uno se siente útil en ese día a día. Más que '¡ay, eres muy guay, nunca te voy a gritar!' Porque en eso sí hay conformismo, estancamiento, comodidad, pero no, vamos al reto máximo y cooperamos. Para mí tu opinión es igual de valida que la de ella y la de tal, y juntos conseguimos hacer algo muy potente.

Crear el equipo perfecto, no tanto las individualidades.

Yo siempre les digo, el equipo que va a nadar en los Juegos Olímpicos, que al final es su sueño, no es de los mejores individuos, sino de la gente que conforme al mejor equipo. Es muy diferente. A lo mejor no es la mejor nadadora, porque si esta persona es individualista y no pone el equipo primero, está en verdad remando en contra de donde tenemos que ir. No me nutro del equipo y me alza a mí, al revés. Yo nutro al equipo.

"Es muy importante valorar y marcar el puzle perfecto, que no sea todo el mundo igual, sino que gracias a la diferencia creamos algo que se sostiene con equilibrio"

A la hora de crear, todo el mundo tiene voz. Eso crea un sentimiento de pertenencia.

Y lo bonito es que, por ejemplo, ahora estábamos creando coreografía, pues Denis, Iris, Cristina, tienen ideas carismáticas. Es su fortaleza. Luego hay gente que en ese momento no está tan empoderado porque no tiene tanta imaginación, pero cuando hay que trabajar la ejecución o en cómo hacerlo mejor o hay que trabajar los ánimos, aparecen otras líderes de su campo. Cada uno tiene un papel importante. Es muy importante valorar y marcar el puzle perfecto, que no sea todo el mundo igual, sino que gracias a la diferencia creamos algo que se sostiene con equilibrio.

Y la música también es un signo de identidad de este equipo.

Sobre todo que conecte con ellos. Normalmente la marca de la casa es música contemporánea, música que está al día de hoy y que a ellas les conecta con sus entrañas.

Conseguir que les importe más allá de que sea su obligación, es como uno de los grandes retos.

Para mí, siempre que veo el típico trabajo de que tienes que fichar horas y te conviertes en una pieza del engranaje, pues al final ya no hay ni cerebro. Y acabas tu vida, te jubilas y dices: hostia, pues, no sé, me falta algo. No quiero que pase eso, quiero que cada momento cuente. Que haya valido la pena el proceso, y a veces son menos horas, pero mucho más concentrados y mucho más presentes.

"Lo que más me motiva es liderar hacia otro lugar, si puede ser mejor, que no peor. Me gusta ser líder hacia un progreso, eso lo veo muy importante para que ellas se sientan también orgullosas de que están siendo parte de algo que está haciendo historia"

Estar presente y disfrutar del día a día.

Yo soy una persona que luego me llevo a casa todo, pero también quiero estar presente para mi familia. Me lo tengo que equilibrar bien, y además ahora con el libro todavía más. Siempre tenemos reservado un momento en el que somos familia. Pero es muy fácil perder el equilibrio para la gente que está tan obsesionada con su trabajo como yo. Mi marido trabaja en el mismo trabajo que yo, y de momento no ha habido problema, pero sí que mi hijo a veces me ha dicho, ¿podemos hablar de otra cosa? Digo: 'perdón, perdón, sí. A ver, economía japonesa, ¿cómo va?'

Ya está asentada fuera de la piscina como seleccionadora. ¿Cómo se ve a sí misma en este rol?

Me está gustando mucho cambiar las reglas del juego. Aportar algo nuevo, hacer que la gente diga: 'ala no había pensado en eso'. Eso es lo que más me motiva: liderar hacia otro lugar, si puede ser mejor, que no peor. Me gusta ser líder hacia un progreso, eso lo veo muy importante para que ellas se sientan también orgullosas de que están siendo parte de algo que está haciendo historia. Al final dices estamos haciendo algo diferente. Cuando llegamos a la piscina todo el mundo nos mira porque saben que estamos haciendo algo, no simplemente siguiendo la zanahoria.

Andrea Fuentes,entrenadora y exnadadora de natación artística, en el CAR de Sant Cugat. / Jordi Otix / EPC

¿Cómo ha cambiado la Andrea que entró por aquí el primer día?

La Andrea que llegó tenía dudas ¿Sabré hacerlo, no? ¿Sabré llevar a un equipo que ya está arriba? Porque quiero cambiarlo todo, y no sé si van a aceptar el cambio rápido, lento o no lo van a aceptar. ¿Conseguiré inspirarlas para que me sigan? Tenía la pregunta. Sabía en el fondo que sí, pero no sabía cuánto iba a tardar. Fue mucho más rápido de lo que creía, y ahora hemos llegado mucho más arriba de lo que creíamos, ahora hay presión por conseguir más, entonces no es tan fresco como antes, porque hay ruido. Ahora hay un input que nos está provocando para ver si nos dejamos arrastrar por la mediocridad, o nos subimos un peldaño más. A mí me da igual el oro. Vamos a inspirar a todo Dios. Es mucho más bonito que una medallita ahí en la pared que al final pones en un cajón.

¿Cuál es el objetivo?

Vamos a cambiar las normas del juego. Comporta un riesgo, asumo la responsabilidad, sinceramente, me da igual quedar tercera de Europa, si gracias a eso traemos esperanza al mundo, porque al final acabaremos donde tenemos que estar. Pero asumo la posibilidad de que ahora, cuando cambias un paradigma, puede que te salga mal a la primera, puede que todo el mundo no quiera seguirlo. Pero estoy convencida de que es por aquí, confiar en mí. A lo mejor viene un hostión, pero seguiremos, y de ahí nos haremos más fuertes. Prefiero eso que no, por si acaso nos quitan el oro. A ver, todavía no lo hemos ganado, según qué oros. Vamos a hacer algo diferente a intentar seguir a las mejores, vamos a hacer algo que ellas no puedan hacer, a ver si lo conseguimos así.