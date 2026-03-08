Ander Mirambell, deportista olímpico: “Cada persona que hace deporte tiene menos posibilidades de acabar en un hospital”

Con sólo 43 años Ander Mirambell ya ha participado en cuatro Juegos Olímpicos (Vancouver 2010, Sochi 2014, Pienchang 2018, y fue abanderado de España en Pekín 2022) con su especialidad predilecta: el skeleton.

Visita el Periódico recién llegado de los últimos JJOO Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, en los que ha estado como Vicepresidente de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton, traducido para no entendidos: gente que se tira de un trineo sobre la nieve con la cabeza abajo. Durante cuatro años de su mandato ha conseguido modificar 130 reglas de esta práctica deportiva. Además es entrenador y director deportivo de la Federación Española.

En breve empieza una tarea profesional que le encaja como un traje impecable: Director General de la Fundació Bàsquet Manresa, porque la ciudad será el epicentro del Basket estatal a partir del 14 de marzo. Para ésta entidad será el acontecimiento más importante del año con la organización de la Copa Campeones, una nueva competición que disputarán personas con discapacidad intelectual, y que será la primera liga nacional de baloncesto a nivel mundial. El torneo viene de la mano del Consejo Superior de Deportes y la Fundación de la ACB.

Mas Barcelona - Ander Mirambell / Patricio Ortiz

Ander está permanentemente obsesionado y pone énfasis en la presencia de las marcas en el deporte; tan sólo por el hecho de estar apoyando una entidad deportiva “debería tener, a nivel fiscal, un incentivo porque se le está dando prioridad a la salud física y mental“ y lo remata con una sentencia que muchos deberíamos tener presente: “Cada persona que hace deporte tiene menos posibilidades de acabar en un hospital”. Un servidor da fe.

