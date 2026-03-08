Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránRosalíaEmbalsesTrumpHelicópteros Black HawkDermatologíaEster ExpósitoRodaliesBarcelonaAlzhéimerPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Mas Barcelona

Ander Mirambell, deportista olímpico: “Cada persona que hace deporte tiene menos posibilidades de acabar en un hospital”

Del skeleton olímpico al liderazgo deportivo: Ander Mirambell impulsa cambios internacionales y apuesta por el baloncesto inclusivo en Manresa

Josep María Vallès, alcalde de Sant Cugat: “Hay ciudadanos que se me ponen a llorar cuando me explican sus problemas”

Sergi Mas

Sergi Mas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con sólo 43 años Ander Mirambell ya ha participado en cuatro Juegos Olímpicos (Vancouver 2010, Sochi 2014, Pienchang 2018, y fue abanderado de España en Pekín 2022) con su especialidad predilecta: el skeleton. 

Visita el Periódico recién llegado de los últimos JJOO Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, en los que ha estado como Vicepresidente de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton, traducido para no entendidos: gente que se tira de un trineo sobre la nieve con la cabeza abajo. Durante cuatro años de su mandato ha conseguido modificar 130 reglas de esta práctica deportiva. Además es entrenador y director deportivo de la Federación Española. 

En breve empieza una tarea profesional que le encaja como un traje impecable: Director General de la Fundació Bàsquet Manresa, porque la ciudad será el epicentro del Basket estatal a partir del 14 de marzo. Para ésta entidad será el acontecimiento más importante del año con la organización de la Copa Campeones, una nueva competición que disputarán personas con discapacidad intelectual, y que será la primera liga nacional de baloncesto a nivel mundial. El torneo viene de la mano del Consejo Superior de Deportes y la Fundación de la ACB.

Mas Barcelona - Ander Mirambell

Mas Barcelona - Ander Mirambell / Patricio Ortiz

Ander está permanentemente obsesionado y pone énfasis en la presencia de las marcas en el deporte; tan sólo por el hecho de estar apoyando una entidad deportiva “debería tener, a nivel fiscal, un incentivo porque se le está dando prioridad a la salud física y mental“ y lo remata con una sentencia que muchos deberíamos tener presente: “Cada persona que hace deporte tiene menos posibilidades de acabar en un hospital”. Un servidor da fe.

Noticias relacionadas

Dónde ver y escuchar Mas Barcelona

El videopódcast 'Mas Barcelona' se puede ver y escuchar en las principales plataformas: Spotify, Youtube, ivoox, Apple Podcast, Amazon Podcast y Podimo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toni Nadal: 'El balance deportivo de Laporta es bueno, pero a mí me gusta Víctor Font
  2. Faustino Oro, ajedrecista de 12 años, se queda a un movimiento de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia
  3. Márquez: '¿Qué si me veo reflejado en Acosta?, bueno, yo gané mi primer GP, en MotoGP, en mi primer año
  4. Andrés Iniesta negocia convertirse en director deportivo de la Federación Marroquí de Fútbol
  5. Laporta y Font se quedan solos; Marc Ciria, eliminado de la carrera electoral del Barça en el recuento de firmas
  6. Bartomeu justifica ante el juez un pago de 1,7 millones a un abogado por un pacto ante Hacienda por el fichaje de Neymar
  7. Dettwiler avisa a Charte, el médico que le salvó la vida en Malasia: 'Pronto volveré a subirme a la moto
  8. Indignación en la Premier con las jugadas a balón parado del Arsenal: 'No es fútbol, juegan con sus propias reglas

En imágenes | Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Russell y Mercedes arrasan en el estreno de la F1 en Australia y Alonso no acaba la carrera

Russell y Mercedes arrasan en el estreno de la F1 en Australia y Alonso no acaba la carrera

Ander Mirambell, deportista olímpico: “Cada persona que hace deporte tiene menos posibilidades de acabar en un hospital”

Ander Mirambell, deportista olímpico: “Cada persona que hace deporte tiene menos posibilidades de acabar en un hospital”

Ya está aquí la fiebre del Hyrox

Ya está aquí la fiebre del Hyrox

Entrevista Andrea Fuentes, seleccionadora española de natación artística

No será Messi, o sí, pero tiene cosas de Leo

No será Messi, o sí, pero tiene cosas de Leo

Judith Forca, oro olímpico y primera waterpolista en ser madre: "Hasta que yo no di a luz no había normativas"

Judith Forca, oro olímpico y primera waterpolista en ser madre: "Hasta que yo no di a luz no había normativas"

Andrea Fuentes, seleccionadora española de natación artística: "Me da igual el oro. Vamos a inspirar a todo Dios"

Andrea Fuentes, seleccionadora española de natación artística: "Me da igual el oro. Vamos a inspirar a todo Dios"