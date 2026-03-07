"Pedri lo cambia todo", por Juan Cruz Ruiz

El Barça jugó a perder, que es una manera como otra cualquiera de sacarse una frase para decir lo que pasó en la primera parte del partido en el que el equipo de Flick estuvo a punto de entregar la cuchara.

Tan cansino fue el juego azulgrana que parecía que el equipo se había quedado en el césped del estadio después de la derrota ante el Atlético de Madrid. Los equipos tienen a veces ese modo de perder habiendo creído que están ganando. Aquel encuentro en el que los atléticos ganaron perdiendo dejó exhausto a los distintos representantes del Barça: no entró Pedri en la cancha en la primera parte, y aunque lo pareciera no jugó Lamine, que estaba en el muro de las lamentaciones, buscando un modo de salir del campo subrepticiamente.

Otros jugadores, como Ferran, hicieron lo posible porque se les viera; en este caso, por cierto, a Ferran se le vio una vez, y luego se le vio irse del campo. La actitud azulgrana se define mejor teniendo en cuenta la desgana que sólo se rompía cuando el Athletic ponía en jaque (infructuosamente) al portero, que ese sí se ganó el dinero que cobra.

Las leyes divinas de Tegueste

No hubo piedad para él, pero él tampoco permitió que la piedad lo abandonara. Esa primera parte se la tiene que guardar el Barça dentro de una cámara de alcanfor para ser utilizada cuando en los entrenamientos sean muy necesarios los bostezos. Claro, todo desastre tiene una segunda parte, y ésta siempre cae en los pies, es decir, en la inteligencia de los pies y de la cabeza, de Pedri, cuyo juego obedece a leyes divinas criadas en el ilustre pueblo de Tegueste.

Puso orden en el juego que el Barça no estaba haciendo, generó lo que se llama fútbol nada más arreglarse la bota y le dio a Lamine la oportunidad de despertarse de su primera parte en el limbo. Juan Gabriel Vásquez, escritor, acaso el mejor barcelonista nacido en Bogotá, y quizá en cualquier parte, me dijo, cuando sonó el gol animado por Pedri: "Pedri lo cambia todo". No se trata solo de fútbol, que es la materia prima: se trata de la alegría de poner el juego a favor de la inteligencia de jugar. Eso es Pedri. La inteligencia de jugar.