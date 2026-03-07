Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: "¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!"

Fin del misterio y la búsqueda con final feliz. Apenas 72 horas después de que Marián Mouriño enviara una carta abierta pidiendo información al respecto, Madonna ha confirmado la ubicación de la camiseta que vistió el 29 de junio de 1990 en el estadio de Balaídos. La Reina del Pop recoge el guante de la presidenta del Celta y confirma que aquella elástica con el 5 a la espalda sigue presente también para ella: "¡Esta camiseta es parte de mi historia! ¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!", proclamaba en la red social X (antes Twitter) agregando además un corazón al término de su mensaje.

En una traducción menos literal, vincularía dicha prenda a «parte de su trayectoria», reconociendo que la «viste y siente en espíritu».

La apasionante interpretación de Sondeseu de su tema «Like a prayer» en la previa del Celta-Real Madrid ha llamado la atención de la artista, quien ha compartido el vídeo original del club en su perfil oficial. La orquesta folk versionó sobre el cesped de Balaídos, 35 años después, uno de los grandes temas de la historia del pop entre fuegos y juegos de luces antes del partido del viernes.

Una hora después el propio club respondía citando el mensaje de la artista estadounidense. «We love you, Madonna», se sinceraba, al tiempo que agradecía por «responder y mantener una pieza de la historia del Celta viva». El post del Celta en la misma red social finalizaba con un «Sempre Madonna, Sempre Celta» que sellaba esta alianza más de tres décadas después.

La historia de la prenda

Se trata de la camiseta del Celta que Madonna lució en su histórico concierto en Balaídos el 29 de julio de 1990, hace ya más de dos décadas. Aquella actuación puso a Vigo por primera vez en el mapa de los grandes conciertos internacionales. La reina del pop actuó ante unos 20.000 asistentes en Balaídos, dentro de su gira Blond Ambition.

La sorpresa para todos aquellos afortunados que acudieron al coliseo vigués llegó con la tercera canción, titulada «Causing a Commotion». Madonna, que había saltado al escenario con un corsé rosa de Jean Paul Gaultier, se enfundó la camiseta Umbro del Celta de la temporada 1989-1990, con el dorsal cinco a la espalda, el que solía llevar José Manuel Espinosa.

El club vigués se ha propuesto encontrarla. De hecho, ha revelado que lleva años buscándola en privado, «pero la investigación se estancó». La entidad ha hecho un llamamiento a todo el celtismo con el objetivo de localizar la camiseta e incorporarla a su archivo histórico: «Una prenda única e irrepetible que forma parte de su patrimonio emocional».

Por eso, el Celta ha habilitado un buzón para recibir información y pistas relacionadas con la camiseta. Puedes colaborar pinchando en este enlace.

Además, el club ha ido un paso más allá y ha lanzado un órdago por la camiseta dirigido a la mismísima Madonna. En una misiva firmada por Marián Mouriño, el Celta pregunta a la artista si todavía conserva la zamarra: «Téla ti? Se sabes onde pode estar ou queres axudarnos, por favor, contacta por mensaxe privada».

Noticias relacionadas

«Moitos ven en todo isto unha simple anécdota. Pero a min gústame pensar que nada sucede por casualidade», expresa la máxima mandataria del club en el mismo texto.