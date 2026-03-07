Laporta y Font libran su batalla en las gradas: el precio de los abonos, una lista de espera de más de 15.000 socios o el retorno de la Grada d’Animació marcan la campaña

El FC Barcelona es propiedad de los socios. Es así de sencillo - y único- pero es a la vez, tremendamente complicado. Las directivas del club azulgrana, con mayor o menor medida en función el contexto social en el que han desarrollado sus mandatos, han estado -y estarán presumiblemente siempre- en manos de sus 114.504 socios con derecho a voto. Esta estructura de club tan única otorga, en ocasiones, el poder a quienes sufren desde la grada los aciertos y desaciertos de quienes habitan los palcos. Por este motivo, conquistar a la masa social del club resulta crucial.

En los últimos años, durante el último mandato de la junta de Joan Laporta ha habido varios puntos conflictivos en lo que respecta al área social del club. La expulsión de la Grada d’Animació durante cerca de un año y medio por el impago de unas multas por mal comportamiento, el traslado a Montjuïc por las obras o el constante runrún de la subida de precios de los abonos han creado una serie de conflictos entre la directiva y los socios. Desde que se convocaran las elecciones el pasado mes de febrero, las principales propuestas de los precandidatos han girado en torno a este mismo concepto y ahora, con dos candidatos en pie para concurrir a las elecciones del 15 de marzo, las bazas están más claras que nunca. Víctor Font ha intentado conquistar a la masa social con propuestas de rebajas abismales del precio de los abonos, mientras que Joan Laporta pretende fidelizar el amor de sus socios con la promesa de volver a sus asientos con la finalización de las obras del Spotify Camp Nou y el retorno paulatino de la Grada d'Animació.

El retorno de la Grada d'Animació

El descontento de una parte de los socios por la mudanza a Montjuïc sin rebajas efectivas de los abonos y el retraso de las obras del Spotify Camp Nou mermaron la relación. Sin embargo, los éxitos deportivos han ayudado a suavizar las tensiones del día a día y el avistamiento ya en un horizonte próximo del final de las obras ha contribuido a empezar a dejar atrás el malestar. En ese sentido, el retorno puntual el pasado martes en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid de 750 miembros de la Grada d'Animació al Camp Nou, no fue casual. Tras haber sido expulsados en noviembre de 2024 por el impago de una serie de multas (21.000 euros) por el mal comportamiento de sus integrantes, y tras haberse roto las negociaciones entre el colectivo y el club, recientemente, volvieron a sentarse a la mesa.

"De un día para el otro el club cambió el guion y nos citó para reunirnos con el área social. Las conversaciones sobre nuestro futuro van bien. Hemos hablado tanto con la directiva saliente como con los aspirantes a la presidencia", afirma el presidente de la Penya Almogàvers y miembro de la Grada d'Animació, Albert Yarza. "Nosotros hemos hecho una serie de peticiones que consideramos que deben cumplirse para que podamos animar en condiciones, y el club ha prometido hacer todo lo posible", afirma en relación al diseño de sus espacios, la ampliación de la capacidad y el equipamiento que necesitan como la megafonía para coordinar los cánticos desde el Gol Sur.

Más allá de las peticiones que ya han trasladado las peñas integrantes a la directiva del club (Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça), para contrarrestar la campaña del presidente saliente, Font ha querido conquistar a los miembros de dicha Grada con propuestas de ampliación progresivas. "Queremos empezar con una grada de animación de 5.000 personas que irá creciendo progresivamente hasta las 8.000", explica Carles Ordiales, responsable del área social de la candidatura Nosaltres. Hasta ahora, este sector de aficionados estaba compuesto por unas 1.200 personas (600 cuando fueron expulsados de Montjuïc) que representa un 1% de la afición y es una de las más reducidas de la Liga española.

La lista de espera y los precios

En ese contexto, otro de los aspectos que más quebraderos de cabeza ha dado al club ha sido la lista de espera. Actualmente, hay más de 15.000 socios esperando poder acceder a los abonos, y las listas se mueven a muy baja velocidad, por lo que en ambas candidaturas han hecho propuestas al respecto. El expresidente azulgrana ha prometido que con la reapertura total del estadio se habilitarían abonos para aproximadamente 5.000 socios más (una propuesta que comparten con la candidatura rival) bajo la premisa de que "todos los abonados que dejaron el Camp Nou en 2023 podrán volver a sus asientos". Font, por su parte, promete además un sistema de rotaciones. "Proponemos un sistema rotatorio: un paquete de entre 1.000 y 5.000 entradas por partido a precio de abonado según la demanda, que permitirá que los socios de la lista de espera puedan acceder regularmente al estadio hasta tener su abono definitivo", explica Ordiales.

Esos abonos, sin embargo, conllevan otro gran factor decisivo a nivel electoral: su precio. Hace ya unos meses que circula el rumor de que podría darse una subida lineal de precios para todos los abonados, y aunque es algo que Elena Fort, responsable del Espai Barça, ha desmentido, sigue rondando en los corrillos. "Siempre nos hemos comprometido a que los abonos sean lo más económicos posible, pero la reordenación material del estadio obligará a replantear parámetros y precios por zonas", reconoce la directiva.

Por contra, la candidatura de Víctor Font propone rebajas generalizadas. "Planteamos garantizar que los abonos bajen de precio con un sistema de fidelidad partiendo del precio que tenían cuando se dejó el Camp Nou y reducirse al 50% y el 75% en dos años en caso de acudir al 80% de los partidos", afirma Ordiales. En ese sentido, además, propone blindar el precio de los abonos a una subida máxima del IPC para evitar "desajustes de precio sin criterio". Las propuestas de rebaja, de las que la candidatura de Laporta se ha desmarcado por considerarlas "irreales y sin sentido en el contexto del club", deberán ser sopesadas por los socios que decidirán su voto el próximo 15 de marzo, día de las elecciones.