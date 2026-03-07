Laporta y Font no se bajan del 'ring': continúa el intercambio de golpes

Joan Laporta se fue este sábado a L'Hospitalet. Víctor Font se desplazó a Vilafranca de Penedès. Ambos fueron con los guantes puestos, sobre todo el primero, que ha empezado la campaña electoral con la consigna de golpear al hígado de su contrincante. Después de una precampaña más centrada en actuaciones para las cámaras, ahora, con un solo aspirante a derrocarle, se ha propuesto pegar y pegar. Le ha puesto cuernos y rabo a Font y en la letra de sus discursos predominan las advertencias y la animadversión.

En la línea del viernes, cuando un acto para presentar a sus nuevos directivos se convirtió en una apertura de hostilidades, Laporta volvió a tensar la mandíbula y a buscar el cuerpo a cuerpo este sábado. "No podemos dejar el Barça en manos de Víctor Font, tiene el Barça en un ordenador, es un tecnócrata que nos volverá a llevar a la ruina y no lo podemos permitir. Se ha convertido en el máximo peligro del proyecto deportivo", disparó en el Casino del Centre de L'Hospitalet de Llobregat.

Víctor Font, con su equipo de campaña, en Vilafranca del Penedès. / Nosaltres

"Es una persona que hace demagogia de las mentiras que dice. Niega las evidencias, pone palos en las ruedas, sus propuestas son obviedades que ya hemos explicado nosotros. Que deje de vender humo, que no lo líe y lo confunda todo. Todo lo que plantea es muy complicado, una ceremonia de la confusión, que sea más claro", soltó rodeado de sus directivos. Y recuperó el término que hizo fortuna en la última Asamblea de Compromisarios. "No puede haber otra vez un teórico, un 'mestretites' que lo sabe todo y nos lleve a la ruina".

Críticas al Real Madrid

Font fue a Vilafranca del Penedés, donde estuvo el día antes Laporta en un acto de campaña. Luego quiso ver el desenlace del Celta-Madrid. "Nos pusieron una tele. Se estropeó. Seguimos el partido por teléfono", explicó ya en L'Hospitalet. Y entonces hizo una valoración quejosa. Consideró que su primer gol debió ser anulado. "En el Real Madrid siempre pasa lo mismo, cuando están en dificultades o tienen ayudas arbitrales o, en fin... siempre pasa algo. Les ayudan a tener suerte", dijo el expresidente. Las referencias al Real Madrid apuntan a uno de sus recursos constantes en esta campaña. Siempre funcionan.

Font criticó el tono de su oponente. "Laporta busca la confrontación constante, mientras que en Nosaltres queremos la máxima unidad". Y en esa línea, el líder de la oposición defendió que "el Barça no necesita salvadores, necesita proyecto y equipo. Nuestro proyecto no va contra nadie, va a favor del Barça y de la gent blaugrana".

El empresario de Granollers reivindicó el modelo constructivo de su campaña en el último mes. "Llevamos semanas presentando propuestas, como la rebaja de los abonos a los socios que vayan más al estadio, y todavía esperamos que Laporta haga alguna propuesta", criticó. En su opinión, "para garantizar un Barça competitivo y que mantenga el modelo de propiedad es necesaria una gestión diferente a la que hemos tenido hasta ahora".

La carrera electoral hacia la presidencia del FC Barcelona continúa desarrollándose en un 'ring'.